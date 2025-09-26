快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇奉送翡翠水庫圖資？北市府嚴正駁斥 籲有心人士停止造謠

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
翡翠水庫。圖／北市翡管局提供
翡翠水庫。圖／北市翡管局提供

台北、上海雙城論壇延後舉辦，網路傳出，北市府雙城論壇水治理MOU是「把翡翠水庫、北市下水道機密圖資奉送上海市」、「要送上海市台灣的水庫與地下水道管理方法MOU」，北市工務局今嚴正駁斥，呼籲有心人士停止造謠、傳謠，不該以訛傳訛誤導社會大眾。

工務局表示，兩市地理等條件不同，本就不需要、更不會用相關圖資進行交流，有心人士刻意提「圖資」根本是「拆圓環是為了讓坦克軍隊進入城市更方便」一樣等級的造謠。

工務局指出，這次合作備忘錄從未涉及所謂「關鍵設施圖資」，僅限於河川治理及污水處理的技術與工法分享；影射涉及圖資的說法是惡意扭曲，工務局強烈譴責。工務局強調，兩市地理等條件不同，本就不需要、更不會用相關圖資進行交流，刻意提「圖資」是無的放矢。

另外，針對網傳指雙城論壇之職業技能培訓合作備忘錄內容，涉及「假藉職業培訓名義，仲介台灣人去上海工作，讓上海把人送來台北工作」，台北市政府勞動局也駁斥，此為不實謠言，完全屬捏造、絕無可能發生。

勞動局指出，這次合作備忘錄草擬內容，從未涉及「勞務仲介」，更絕無存在送台灣人去大陸就業，或大陸人來台就業之情形，呼籲有心人士立刻停止散播造謠，勿製造輿論恐慌。

上海 北市府 雙城論壇 翡翠水庫

延伸閱讀

雙城論壇暫緩後…金門縣長陳福海今擬赴大陸參訪

公館圓環拆除爆衝突…台師大研究生揮拳打警 依妨害公務、傷害罪嫌函辦

批雙城論壇被技術性卡關 朱立倫：看不出民進黨想兩岸「和」

獨／被指「已讀不回」雙城宣布延期 勞動部今終於回文了

相關新聞

聯大主席見李強 宣稱2758決議意義清晰？我外交部：陸方認知作戰

聯合國大會主席貝爾伯克會晤大陸國務院總理李強，傳出貝爾伯克宣稱2758號決議意義清晰，本屆聯大堅定恪守一中原則。我外交部...

美中戰略競爭持續深化 專家：應重視台灣戰略地位

調查局「中共研究雜誌社」及「展望與探索雜誌社」，26日在國家圖書館國際會議廳，舉辦「川普第二任期地緣政治變化與臺美中關係...

雙城論壇奉送翡翠水庫圖資？北市府嚴正駁斥 籲有心人士停止造謠

台北、上海雙城論壇延後舉辦，網路傳出，北市府雙城論壇水治理MOU是「把翡翠水庫、北市下水道機密圖資奉送上海市」、「要送上...

2026藍白合會採「聯合政府」？ 黃國昌：籌辦研討會擬邀趙少康

2026選戰將至，其中藍白合備受注目。民眾黨主席黃國昌今上節目專訪時表示，會以最大的誠意跟善意來談，不要讓過去經驗限制自...

賴總統：中國運用「混合戰」影響各國決策 盼強化與友邦情報共享

賴清德總統今天接見拉丁美洲暨加勒比海情報暨安全首長聯席會議訪團時表示，中國近年持續加大對台灣的軍事脅迫，運用「混合戰」手...

【即時短評】財劃法「左手給、右手扣」 地方舉債苦撐非長久之計

台中市長盧秀燕今在議會施政報告中，揭示了地方財政的兩難困境。115年度台中市總預算歲入1837億元，歲出1980億元，短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。