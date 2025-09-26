聽新聞
雙城論壇奉送翡翠水庫圖資？北市府嚴正駁斥 籲有心人士停止造謠
台北、上海雙城論壇延後舉辦，網路傳出，北市府雙城論壇水治理MOU是「把翡翠水庫、北市下水道機密圖資奉送上海市」、「要送上海市台灣的水庫與地下水道管理方法MOU」，北市工務局今嚴正駁斥，呼籲有心人士停止造謠、傳謠，不該以訛傳訛誤導社會大眾。
工務局表示，兩市地理等條件不同，本就不需要、更不會用相關圖資進行交流，有心人士刻意提「圖資」根本是「拆圓環是為了讓坦克軍隊進入城市更方便」一樣等級的造謠。
工務局指出，這次合作備忘錄從未涉及所謂「關鍵設施圖資」，僅限於河川治理及污水處理的技術與工法分享；影射涉及圖資的說法是惡意扭曲，工務局強烈譴責。工務局強調，兩市地理等條件不同，本就不需要、更不會用相關圖資進行交流，刻意提「圖資」是無的放矢。
另外，針對網傳指雙城論壇之職業技能培訓合作備忘錄內容，涉及「假藉職業培訓名義，仲介台灣人去上海工作，讓上海把人送來台北工作」，台北市政府勞動局也駁斥，此為不實謠言，完全屬捏造、絕無可能發生。
勞動局指出，這次合作備忘錄草擬內容，從未涉及「勞務仲介」，更絕無存在送台灣人去大陸就業，或大陸人來台就業之情形，呼籲有心人士立刻停止散播造謠，勿製造輿論恐慌。
