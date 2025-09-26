2026藍白合會採「聯合政府」？ 黃國昌：籌辦研討會擬邀趙少康
2026選戰將至，其中藍白合備受注目。民眾黨主席黃國昌今上節目專訪時表示，會以最大的誠意跟善意來談，不要讓過去經驗限制自己的想像；另日前黨內中央委員會討論到聯合政府，民眾黨也積極籌辦聯合政府的研討會，預計第二場將擬邀前中廣董事長趙少康參與。
黃國昌在「鄉民監察院」專訪時表示，2026年議員的部分相對單純，複數選區就各自努力，比較複雜的是縣市長，民眾黨一定要想辦法爭取地方執政的機會，現在新竹市是其中之一，希望在其他的地方也有執政的機會。
黃國昌強調，2028年讓賴清德下台這個目標不會改變，只要符合這個目標，任何的方法跟路徑都可以討論。2026民眾黨有最大的誠意跟善意來談，但不要讓過去的經驗限制自己的想像。過去的經驗就是，反正各自努力，到一個時間點就來比民調，民調贏的人去選，這是一種形式，這個形式沒有不好，但也有可能有其他的形式。
黃國昌指出，可從國外汲取經驗，在理論上已經發展到第四代聯合政府的概念，之前在談聯合政府時，是以中央政府當做想像，但第四代聯合政府的理論提出新的概念，從下到上、從地方政府就可以開始，那樣的基礎下，對未來在中央的聯合政府會更有默契。
黃國昌強調，不要讓過去的經驗限制想像，這是為什麼民眾黨要成立聯合政府的研究小組，要邀集學者專家來集思廣益，在借重國外經驗同時，也必須要配合台灣政治現實上本土特色需求，這些都是未來可以思考的方向。
黃國昌說，民眾黨現在非常積極籌辦第一場聯合政府研討會，首場研討會就是先邀學界、採開放模式，到第二場時會以政界人士為主，可能其他在野黨的人也可加入，譬如邀約趙少康等人，這些經驗都是可引發大家思考。
