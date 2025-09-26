賴總統：中國運用「混合戰」影響各國決策 盼強化與友邦情報共享

賴清德總統今天接見拉丁美洲暨加勒比海情報暨安全首長聯席會議訪團時表示，中國近年持續加大對台灣的軍事脅迫，運用「混合戰」手法，試圖影響各國政治決策，破壞民主政治運作。台灣將持續提升自我防衛能力、建構全社會防衛韌性，期盼未來與各友邦強化聯防與情報共享機制，持續推動各項交流，進一步增強協作能量。

賴總統致詞時表示，歷屆我國與拉美、加勒比海情報首長聯席會議都有豐碩成果，這個多邊合作機制有助於建構常態化情報資源分享與交流，協助抵抗共同威脅。

賴總統指出，當前國際安全環境日益複雜，境外滲透、數位操弄、錯假訊息以及網路攻擊等多重挑戰，對民主體制造成巨大威脅。這些來自專制威權國家的挑戰跨越國界，只有透過加強民主友盟的合作，才能防堵威權擴張，並建構社會與民主韌性。尤其中國近年持續加大對台灣的軍事脅迫，也在全球各地展開滲透、認知作戰與操弄活動，運用「混合戰」手法，試圖影響各國政治決策，破壞民主政治運作。

賴總統表示，台灣位處中國威脅前沿，因此持續提升自我防衛能力、建構全社會防衛韌性，期盼未來與各友邦強化聯防與情報共享機制，共同提升防範中國滲透的警戒意識。也請國安局持續推動與友邦各項交流、援助與培訓機制，進一步增強與友邦的協作能量。

賴總統也感謝各友邦長期支持台灣，在各國際場合持續為台灣發聲。台灣有能力也有意願，為國際社會做出更多貢獻，期待各友邦繼續支持台灣的國際參與，與台灣在國際上相互扶持，共同促進彼此繁榮發展、維護區域和平穩定、守護全球民主與自由。

巴拉圭國家情報部長阿爾卡拉斯致詞時表示，目前正處於全球快速變化的時代，科技飛速發展幾乎影響到日常生活、社會制度、公共政策等各層面，此情勢也迫使各國必須制定靈活且具備前瞻性的應對策略，但這些措施仍不足以應對來自於地緣政治的對手日益複雜且高明的科技攻擊。

阿爾卡拉斯指出，在此一背景下，駭客行動主義現象正迅速崛起，恰巧與中國在拉丁美洲大規模投入能源與經濟政策的時間點相吻合，不僅展現其經濟實力，也透過秘密手段獲取關鍵資訊，用以進行談判且評估各項專案風險程度，為中國帶來實質利益，特別是在推動一帶一路倡議計畫時，企圖掌握全球供應鏈組織等資訊，對各國的穩定及主權造成直接影響。

阿爾卡拉斯指出，中國的目標不僅是竊取各國基礎建設的敏感資料，同時試圖削弱各國的民主制度、數位主權及外交關係。

阿爾卡拉斯說，拉丁美洲國家遭受中國分化作為與日俱增，在充滿挑戰威脅的狀況下，巴拉圭從不孤單，始終有堅定的友邦提供支持，其中台灣尤為重要。相信台巴兩國將會進一步深化彼此合作，並經由長期的戰略規劃持續鞏固夥伴關係。

商品推薦