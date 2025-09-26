快訊

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

陸軍北測中心傳意外！士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟多處破裂重傷送醫

關稅空襲嚇跑外資！三大法人砍351億元 自營商也撤退了

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】財劃法「左手給、右手扣」 地方舉債苦撐非長久之計

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今在議會作施政報告。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今在議會作施政報告。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今在議會施政報告中，揭示了地方財政的兩難困境。115年度台中市總預算歲入1837億元，歲出1980億元，短差143億元，必須靠舉債彌補。然而，中央財劃法修法後，本應增加地方財源，改善地方財政，實際上卻呈現「左手給、右手扣」的怪象。

以台中市為例，普通統籌分配稅由上一年度446億元增至741億元，看似增加295億元；但一般性及計畫型補助款卻從530億元降至373億元，短少157億元。

帳面上的「增量」掩蓋檯面下的減項？導致台中市政府在建設高峰期，不得不靠舉債苦撐。捷運藍線分年工程費107億元、用地取得費67億元，加上市政路延伸、東勢-豐原快速道路、老人健保補助、雙十公車、營養午餐、班班冷氣與班班鮮奶等政策支出，都是市民期待已久的基本施政，短期內難以削減。

從政策本意來看，財劃法修法應強化地方自治、穩定地方財源。但實務操作中，中央以增加統籌分配稅作「利誘」，同時大幅削減其他補助款，使修法淪為數字遊戲。地方政府表面上拿到更多財源，實際可運用資金卻未見增加，形成「領錢又被抽走」的矛盾局面。

地方政府在政策延續與建設壓力下必須舉債苦撐，中央卻在檯面上宣稱「地方得到更多」，民進黨議員又公開抨擊市府，財政問題又成為政治角力。對民眾而言，政策焦點不在數字增減，而在建設是否落實、社福是否到位。

台中市財政是縮影，全台多數縣市面臨類似困境。中央政策與地方執行落差，使地方在財政壓力下被迫舉債。長期而言，這不僅耗損地方財政彈性，也增加政策延續的風險。

財劃法本應成為保障地方財源、推動地方建設的制度支柱，而非政治算計的工具。若無法釐清中央與地方資源運作邏輯，政策美意恐難轉化為實質成效。

財政 財劃法 盧秀燕 民進黨

延伸閱讀

南方治理平台首長會議澎湖登場 7縣市聚焦財政劃分等4大議題

營養午餐補助中央地方再槓 張惇涵：在野修財劃法不應只調公式

張惇涵：在野黨若要修財劃法 不應只調整公式

政院指已說明新版財劃法補助事 北市：權責未釐清

相關新聞

【重磅快評】堰塞湖傷劉世芳 綠營看不到國民黨車尾燈

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，搶救黃金72小時已屆，還有11人失聯，日後重建之路漫長。有人拿國民黨執政時期處理草嶺堰塞湖的案例...

【即時短評】財劃法「左手給、右手扣」 地方舉債苦撐非長久之計

台中市長盧秀燕今在議會施政報告中，揭示了地方財政的兩難困境。115年度台中市總預算歲入1837億元，歲出1980億元，短...

【重磅快評】馬太鞍堰塞湖若長在台南、高雄 結果會一樣嗎？

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖「潰壩」，下游光復鄉幾乎被滅。十四名罹難民眾被執政黨當作子彈，射向花蓮縣長夫婦。災後兩天，綠營還在...

【重磅快評】王定宇退群、民進黨翻車 蔡易餘不必裝病了

花蓮堰塞湖釀災，震驚全台，正當舉國搶救之際，綠委王定宇被爆料在內部群組大談如何釋出「殺傷力消息」攻擊花蓮縣政府，結果一票...

【重磅快評】勘災政治學 賴清德需要重修

賴總統又被罵了。在花蓮勘災時，他問一名男童「你的臉怎麼黑罵駡（台語）」，一句話引起譁然；又與清理災區的國軍擊掌致意，被批...

【重磅快評】賴清德記得張善政嗎？黨政救災別啃血饅頭

「現在大家都是花蓮人，沒有分彼此，傾全力與花蓮鄉親站在一起」，賴清德總統今天視察花蓮災區時保證，中央會義無反顧，跟花蓮縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。