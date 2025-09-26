【即時短評】財劃法「左手給、右手扣」 地方舉債苦撐非長久之計

台中市長盧秀燕今在議會施政報告中，揭示了地方財政的兩難困境。115年度台中市總預算歲入1837億元，歲出1980億元，短差143億元，必須靠舉債彌補。然而，中央財劃法修法後，本應增加地方財源，改善地方財政，實際上卻呈現「左手給、右手扣」的怪象。

以台中市為例，普通統籌分配稅由上一年度446億元增至741億元，看似增加295億元；但一般性及計畫型補助款卻從530億元降至373億元，短少157億元。

帳面上的「增量」掩蓋檯面下的減項？導致台中市政府在建設高峰期，不得不靠舉債苦撐。捷運藍線分年工程費107億元、用地取得費67億元，加上市政路延伸、東勢-豐原快速道路、老人健保補助、雙十公車、營養午餐、班班冷氣與班班鮮奶等政策支出，都是市民期待已久的基本施政，短期內難以削減。

從政策本意來看，財劃法修法應強化地方自治、穩定地方財源。但實務操作中，中央以增加統籌分配稅作「利誘」，同時大幅削減其他補助款，使修法淪為數字遊戲。地方政府表面上拿到更多財源，實際可運用資金卻未見增加，形成「領錢又被抽走」的矛盾局面。

地方政府在政策延續與建設壓力下必須舉債苦撐，中央卻在檯面上宣稱「地方得到更多」，民進黨議員又公開抨擊市府，財政問題又成為政治角力。對民眾而言，政策焦點不在數字增減，而在建設是否落實、社福是否到位。

台中市財政是縮影，全台多數縣市面臨類似困境。中央政策與地方執行落差，使地方在財政壓力下被迫舉債。長期而言，這不僅耗損地方財政彈性，也增加政策延續的風險。

財劃法本應成為保障地方財源、推動地方建設的制度支柱，而非政治算計的工具。若無法釐清中央與地方資源運作邏輯，政策美意恐難轉化為實質成效。

