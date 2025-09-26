副總統盼台美共享科技生態系 關稅談判達互利成果

快訊

中央社／ 台北26日電
副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照片
副總統蕭美琴今天表示，台美經濟近期因為關稅談判帶來不確定性，但其實雙方具有高度互補性。她期盼台美共同打造整合矽谷及新竹科學園區的共享科技生態系，進一步發展穩健且互補的經貿投資關係，也期盼雙方關稅談判，能達成對兩國皆有利的成果。

副總統上午接見美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall G. Schriver）訪團一行人。薛瑞福此行是以美國智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security, IIPS）主席身分，率領專家學者到訪台灣。

副總統致詞表示，感謝薛瑞福長期對台美夥伴關係的關注與支持。儘管當前全球地緣政治及經濟情勢日益複雜，但台美關係在國際友人及美國國會跨黨派支持下依然穩固，期待雙邊持續深化合作。

副總統提到，總統賴清德致力提升自我防衛承諾，不僅增加經費與投資，並支持國防部推動實質改革，展現台灣的嚇阻能力與決心。台灣面臨複雜的安全環境，必須投注更多努力強化安全防衛領域，尤其中國持續在台灣周邊海域、空域，甚至南海及其他周邊區域進行頻繁的挑釁行為，這些努力更顯迫切。

副總統說，台美經濟近期因為關稅談判帶來不確定性，但深信台美經濟具有高度互補性，台美產業長年的相互合作與支持，有助雙方持續成長與獲利，尤其近年來美國在人工智慧領域保持領先地位，台灣產業也是重要的夥伴。

副總統期盼，台美共同打造整合矽谷及新竹科學園區的共享科技生態系，進一步發展穩健且互補的經貿投資關係，期盼雙方關稅談判，達成對兩國皆有利的成果。

台美關係 薛瑞福 賴清德 蕭美琴 關稅

