藍夏禮投書泰媒 籲支持台灣參與國際民航組織

中央社／ 台北26日電

泰國媒體「鮮新聞」25日刊登駐泰代表藍夏禮的投書文章，藍夏禮在文中呼籲，支持台灣參與國際民航組織，讓台灣與國際攜手增進飛航安全，共建一個更具韌性、永續性和包容性的國際民用航空系統。

第42屆ICAO大會23日至10月3日在蒙特婁總部召開。泰國「鮮新聞」（Khaosod）25日刊登標題為「讓台灣與國際攜手守護航空安全」的文章，藍夏禮在文中表示，台灣地處亞洲太平洋地區關鍵地理位置，「台北飛航情報區」（Taipei Flight InformationRegion，簡稱Taipei FIR）是通往亞太地區重要門戶，負責管轄東亞龐大的空中交通流量，與泰國等區域內各國之空運關係非常密切。

文中指出，包括泰國航空在內，多家國際航空公司每天均使用「台北飛航情報區」。以2024年為例，台灣與泰國往來航班超過1萬8000架次，無論旅遊或洽商，飛航已是現代社會生活中重要的一環，航空安全和每個人都息息相關。

藍夏禮表示，台灣民航局是「台北飛航情報區」唯一管理機關，負責執行安全航行管理、提供完整飛航資訊服務，以確保全球使用「台北飛航情報區」所有航機與乘客之飛航安全與效率。

文中寫道：「不論從風險管控或安全管理之角度，ICAO都應讓台灣民航局與全球每一個FIR之民航主管機關一樣，參與ICAO，即時以ICAO平台相互溝通，提供本情報區資訊並獲取ICAO資訊。」

文中也強調，台灣民航局常年以來致力確保「台北飛航情報區」維持最高飛安標準及最佳服務水準，全力遵守ICAO標準及建議措施。然而這些努力，仍必須有即時、完整的資訊，以及透過參與各項技術會議、專業訓練，才能更持續有效提昇飛安與促進區域安全的共同發展。

藍夏禮呼籲，飛安無國界，ICAO在加拿大蒙特婁召開第42屆大會之際，正是納入台灣民航局以專業、有意義參與ICAO的最佳時機，讓台灣和國際攜手增進區域飛航安全及發展利益，並落實ICAO安全天空及永續未來的願景。

泰國媒體「鮮新聞」為泰國第二大報，在泰國主流社會及網路平台深具輿論影響力，駐泰代表處表示，藍夏禮的投書獲該報以大篇幅刊出，顯示台灣爭取參與ICAO以增進飛航安全議題受泰國主流媒體關注。

ICAO 泰國 民航局

