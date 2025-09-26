批徐巧芯共諜案烏龍爆料 許淑華三問：如何取得調查資訊

民進黨前黨工涉共諜案昨台北地院宣判，過程中國民黨立委徐巧芯誤指外交部「何姓專委」涉共諜，打草驚蛇下，疑導致檢調提前收網。北市議員許淑華批，徐巧芯應該對社會說明，當初如何取得機密調查的共諜案資訊？更因為烏龍爆料損害國家安全，什麼時候要向國人道歉？

許淑華說，徐巧芯烏龍爆料嚴重干擾檢調偵辦共諜案，徐有義務給台灣社會一個交代。在4月時徐巧芯在立法院質詢，烏龍指控無關的官員是共諜。如今案件在檢調的努力下，終於獲得法院重判8到10年。

不過，許淑華說，回顧徐巧芯的荒謬行為，導致提早驚動了真犯人，使真正的共諜提早開始滅證。破壞檢調佈下的搜索網，導致調查提早收網。

許淑華根據自由時報報導，台北地院國安專庭為了確認本案中被破壞、銷毀的證據，罕見依照「刑事訴訟法」第211-1條，「法院認有必要時，得依職權或依當事人、代理人、辯護人或輔佐人之聲請，就案件之專業法律問題選任專家學者，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。」

她說，在法院依法選任的專家證人到庭證述下，才成功對共諜下達應有的重判。但共諜的「下線」，以及背後龐大的共諜聯絡系統，沒能在這次辦案中一網打盡。

許淑華要求，徐巧芯應該對社會說明，當初到底是如何取得，正在機密調查的共諜案資訊？當初為什麼在完全缺乏查核的狀況下，就烏龍爆料？荒謬行為已經實際損害到國家安全了，什麼時候才要對國人道歉？

