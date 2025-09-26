快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

批徐巧芯共諜案烏龍爆料 許淑華三問：如何取得調查資訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員許淑華。圖／台北市議員許淑華辦公室提供
台北市議員許淑華。圖／台北市議員許淑華辦公室提供

民進黨前黨工涉共諜案昨台北地院宣判，過程中國民黨立委徐巧芯誤指外交部「何姓專委」涉共諜，打草驚蛇下，疑導致檢調提前收網。北市議員許淑華批，徐巧芯應該對社會說明，當初如何取得機密調查的共諜案資訊？更因為烏龍爆料損害國家安全，什麼時候要向國人道歉？

許淑華說，徐巧芯烏龍爆料嚴重干擾檢調偵辦共諜案，徐有義務給台灣社會一個交代。在4月時徐巧芯在立法院質詢，烏龍指控無關的官員是共諜。如今案件在檢調的努力下，終於獲得法院重判8到10年。

不過，許淑華說，回顧徐巧芯的荒謬行為，導致提早驚動了真犯人，使真正的共諜提早開始滅證。破壞檢調佈下的搜索網，導致調查提早收網。

許淑華根據自由時報報導，台北地院國安專庭為了確認本案中被破壞、銷毀的證據，罕見依照「刑事訴訟法」第211-1條，「法院認有必要時，得依職權或依當事人、代理人、辯護人或輔佐人之聲請，就案件之專業法律問題選任專家學者，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。」

她說，在法院依法選任的專家證人到庭證述下，才成功對共諜下達應有的重判。但共諜的「下線」，以及背後龐大的共諜聯絡系統，沒能在這次辦案中一網打盡。

許淑華要求，徐巧芯應該對社會說明，當初到底是如何取得，正在機密調查的共諜案資訊？當初為什麼在完全缺乏查核的狀況下，就烏龍爆料？荒謬行為已經實際損害到國家安全了，什麼時候才要對國人道歉？

徐巧芯 許淑華 共諜

堰塞湖居深山重機具無路抵達？看大陸經驗化解危機

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖早在2024年0403地震就已逐漸形成，今夏才引起重視。相關主管機關的作法就像發現了一顆未爆彈，不窮盡一切可能辦法著手解除危機，只是消極應對。 世界上化解堰塞湖危機的案例不是沒有，2008年5月12日規模8.0的中國大陸四川大地震，除造成近10萬人死亡失蹤，還出現34處堰塞湖，其中北川湔河上海的唐家山堰塞湖就被視為是一次成功化解危機的典範。

共諜手上仍有犯罪所得 藍委吳宗憲籲立即扣押

國民黨立委吳宗憲今在臉書上表示，依據昨日台北地院新聞稿，上半年驚爆的府院黨共諜案，其中民進黨前資深黨員黃取榮遭中共吸收，...

批徐巧芯共諜案烏龍爆料 許淑華三問：如何取得調查資訊

民進黨前黨工涉共諜案昨台北地院宣判，過程中國民黨立委徐巧芯誤指外交部「何姓專委」涉共諜，打草驚蛇下，疑導致檢調提前收網。...

民進黨轟未見黃國昌關心災區 民眾黨：啃人血饅頭

民進黨發言人戴瑋姍今稱，近日災情政府各相關部會正全力投入花蓮救災，身為國內第三大政黨黨主席的黃國昌，除在災害發生第一時間...

外長林佳龍風光訪歐背後 捷克行曾遇阻礙靠故宮解圍

外交部長林佳龍風光訪歐甫落幕，但據了解，外交部接洽首站捷克並不順利，副總統蕭美琴2024年就任前訪問歐洲，就是在捷克發生中國外交人員尾隨，險釀車禍的事件。此次捷克則以國內大選將近為由婉拒林佳龍到訪；林佳龍轉而找上故宮，最後以「迂迴方式」終達陣。 對此，外交部不評論。不過，林佳龍一系列高調出訪，已引起中國大陸關注…

總統勘災慰童「臉怎麼黑麻麻？」 明知故問盡顯執政冷漠

馬太鞍溪堰塞湖引發923洪災後的第二天，賴清德總統到花蓮光復鄉視察，災民希望來的是能「苦民所苦」的總統，孰料賴清德可能太想展現親民作風，一句詢問男童的「黑麻麻」就將他打回原型。總統還是沒學到勘災政治學的精神。

