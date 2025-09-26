聽新聞
民進黨轟未見黃國昌關心災區 民眾黨：啃人血饅頭
民進黨發言人戴瑋姍今稱，近日災情政府各相關部會正全力投入花蓮救災，身為國內第三大政黨黨主席的黃國昌，除在災害發生第一時間藉題攻擊中央機關，迄今未見其對災區展現實質關懷與行動。民眾黨回擊，民進黨啃人血饅頭還毫無悔意，呼籲民進黨正視災民困苦，多做點正事。
民眾黨發言人張彤表示，當民進黨府院黨忙著在群組裡討論如何操作媒體釋出具殺傷力消息，甩鍋救災不力的輿論風向、動用公務員查罹難者資料打算製成「圖卡」，用人命、家屬傷痛發動政治攻擊的同時，台灣民眾黨早已投入花蓮救災。
張彤強調，黃國昌於花蓮災情發生第一時間，就指示民眾黨中央、地方展開聯合行動，接續責成代理副秘書長黃成峻帶隊前往花蓮，統合人力物力救災、協助清淤，立委林憶君也率藥師團隊，到場提供藥品救急，為花蓮盡一份心力。
張彤說，反觀民進黨，上至總統忙著出席晚宴應酬、下至部會首長夥同立委大力操弄輿論，一心想的只有政治利益、啃人血饅頭還毫無悔意。呼籲民進黨，正視災民困苦，多做點正事，使壞噴政治口水轉移執政無能焦點，必被人民看破手腳。
