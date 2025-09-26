民進黨轟未見黃國昌關心災區 民眾黨：啃人血饅頭

外交部長林佳龍風光訪歐甫落幕，但據了解，外交部接洽首站捷克並不順利，副總統蕭美琴2024年就任前訪問歐洲，就是在捷克發生中國外交人員尾隨，險釀車禍的事件。此次捷克則以國內大選將近為由婉拒林佳龍到訪；林佳龍轉而找上故宮，最後以「迂迴方式」終達陣。 對此，外交部不評論。不過，林佳龍一系列高調出訪，已引起中國大陸關注…

2025-09-26 13:08