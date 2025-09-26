林佳龍：加拿大重要民主夥伴 盼合作實踐自由印太

外交部長林佳龍接見加拿大前參謀總長勞森、艾爾率領的「加拿大國安事務訪問團」時表示，加拿大是台灣重要民主夥伴，感謝加拿大以實際行動支持台灣，台加將持續深化合作，共同實踐自由印太願景。

外交部長林佳龍於臉書發文表示，他25日款宴由加拿大前參謀總長勞森（Tom Lawson）、艾爾（WayneEyre）率領的「加拿大國安事務訪問團」。感謝訪團積極推動台加交流合作，也肯定加拿大持續以具體行動展現對自由開放印太區域的長期承諾。

林佳龍指出，加拿大6日派遣巡防艦「魁北克市號」與澳洲軍艦共同通過台灣海峽，以及今年擔任7大工業國集團（G7）輪值主席期間，持續協調發布友台聲明，強調台海和平及穩定重要性。

林佳龍強調，為守護印太局勢穩定，台灣與加拿大近年積極提升國防預算，並在安全議題上深化交流。上個月，雙方簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，9月初更透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平台，共同舉辦媒體素養研討會，進一步強化雙方民主韌性。

林佳龍說，加拿大是台灣在印太地區重要民主夥伴，其「印太戰略」強調反對任何片面改變台海現狀的行為。由衷感謝加拿大以實際行動支持台灣，未來台加將持續深化合作，共同實踐自由開放印太願景。

根據林佳龍發文，勞森在會中表示，加拿大訪團高度讚揚台灣是民主燈塔。這次訪問期間，代表團與多個政府部門深入交流，常因討論熱烈而超出原定時間，訪團成員更加堅定支持台灣，並期待將相關訊息帶回加拿大與更多友人分享。

