快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

林佳龍：加拿大重要民主夥伴 盼合作實踐自由印太

中央社／ 台北26日電

外交部長林佳龍接見加拿大前參謀總長勞森、艾爾率領的「加拿大國安事務訪問團」時表示，加拿大是台灣重要民主夥伴，感謝加拿大以實際行動支持台灣，台加將持續深化合作，共同實踐自由印太願景。

外交部長林佳龍於臉書發文表示，他25日款宴由加拿大前參謀總長勞森（Tom Lawson）、艾爾（WayneEyre）率領的「加拿大國安事務訪問團」。感謝訪團積極推動台加交流合作，也肯定加拿大持續以具體行動展現對自由開放印太區域的長期承諾。

林佳龍指出，加拿大6日派遣巡防艦「魁北克市號」與澳洲軍艦共同通過台灣海峽，以及今年擔任7大工業國集團（G7）輪值主席期間，持續協調發布友台聲明，強調台海和平及穩定重要性。

林佳龍強調，為守護印太局勢穩定，台灣與加拿大近年積極提升國防預算，並在安全議題上深化交流。上個月，雙方簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，9月初更透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平台，共同舉辦媒體素養研討會，進一步強化雙方民主韌性。

林佳龍說，加拿大是台灣在印太地區重要民主夥伴，其「印太戰略」強調反對任何片面改變台海現狀的行為。由衷感謝加拿大以實際行動支持台灣，未來台加將持續深化合作，共同實踐自由開放印太願景。

根據林佳龍發文，勞森在會中表示，加拿大訪團高度讚揚台灣是民主燈塔。這次訪問期間，代表團與多個政府部門深入交流，常因討論熱烈而超出原定時間，訪團成員更加堅定支持台灣，並期待將相關訊息帶回加拿大與更多友人分享。

加拿大 林佳龍 印太

延伸閱讀

林佳龍會晤加拿大國安事務訪問團 期盼深化台加合作

林佳龍聯合國大會期間訪問紐約 陸外交部嗆：多行不義必自斃

歐美折返跑 林佳龍將再赴波蘭參與華沙安全論壇

中稱林佳龍竄訪不改變一中 外交部：荒唐、扭曲歷史

相關新聞

堰塞湖居深山重機具無路抵達？看大陸經驗化解危機

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖早在2024年0403地震就已逐漸形成，今夏才引起重視。相關主管機關的作法就像發現了一顆未爆彈，不窮盡一切可能辦法著手解除危機，只是消極應對。 世界上化解堰塞湖危機的案例不是沒有，2008年5月12日規模8.0的中國大陸四川大地震，除造成近10萬人死亡失蹤，還出現34處堰塞湖，其中北川湔河上海的唐家山堰塞湖就被視為是一次成功化解危機的典範。

共諜手上仍有犯罪所得 藍委吳宗憲籲立即扣押

國民黨立委吳宗憲今在臉書上表示，依據昨日台北地院新聞稿，上半年驚爆的府院黨共諜案，其中民進黨前資深黨員黃取榮遭中共吸收，...

批徐巧芯共諜案烏龍爆料 許淑華三問：如何取得調查資訊

民進黨前黨工涉共諜案昨台北地院宣判，過程中國民黨立委徐巧芯誤指外交部「何姓專委」涉共諜，打草驚蛇下，疑導致檢調提前收網。...

民進黨轟未見黃國昌關心災區 民眾黨：啃人血饅頭

民進黨發言人戴瑋姍今稱，近日災情政府各相關部會正全力投入花蓮救災，身為國內第三大政黨黨主席的黃國昌，除在災害發生第一時間...

外長林佳龍風光訪歐背後 捷克行曾遇阻礙靠故宮解圍

外交部長林佳龍風光訪歐甫落幕，但據了解，外交部接洽首站捷克並不順利，副總統蕭美琴2024年就任前訪問歐洲，就是在捷克發生中國外交人員尾隨，險釀車禍的事件。此次捷克則以國內大選將近為由婉拒林佳龍到訪；林佳龍轉而找上故宮，最後以「迂迴方式」終達陣。 對此，外交部不評論。不過，林佳龍一系列高調出訪，已引起中國大陸關注…

總統勘災慰童「臉怎麼黑麻麻？」 明知故問盡顯執政冷漠

馬太鞍溪堰塞湖引發923洪災後的第二天，賴清德總統到花蓮光復鄉視察，災民希望來的是能「苦民所苦」的總統，孰料賴清德可能太想展現親民作風，一句詢問男童的「黑麻麻」就將他打回原型。總統還是沒學到勘災政治學的精神。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。