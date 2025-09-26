林佳龍：有人想要自由台灣消失 世界讓台灣無所不在

快訊

中央社／ 台北26日電

外交部林佳龍今天表示，台灣因困難處境而有韌性，「有人想要讓台灣從地球上消失，但世界讓台灣無所不在」，自由台灣儘管受到中國打壓，也不會消失。

外交部上午舉辦「尋找台灣 #FindingTAIWAN」全球徵片競賽頒獎典禮，由林佳龍頒發首獎，國傳司長張秀禎、評審導演黃毅展、影像創作者「美味拍手」、活動主視覺設計師林磐聳、競賽示範影片創作者「韓國夫妻」出席。

這屆競賽以「在世界尋找台灣」為主題，林佳龍致詞時分享，這背後有故事，今年大阪世博雖不能用台灣館名義參與，感謝日本主辦單位讓台灣以「TW館」方式參加，而參加就會被看見。台灣因困難處境而有韌性，「有人想要讓台灣從地球上消失，但世界讓台灣無所不在」。

林佳龍感性地說，只要心中有台灣，就會看見台灣。有人利用鏡頭捕捉台灣的人情味，台灣人很友善、很有溫度，「台灣的泥土很黏人」，來過台灣都會將好印象帶回家。

剛自歐洲推廣「歐洲台灣文化年」返台的林佳龍強調「文化外交」的重要性，他說最重要的是尊重差異、欣賞多元，自由台灣儘管受到中國打壓，也沒辦法讓台灣從世界上消失。

這次外交部首度舉辦全球性徵片競賽，來自美國、菲律賓、瓜地馬拉、英國、法國、巴拉圭及荷蘭等21國、283件作品參賽，選出11個獎項與5名人氣獎，獎金總額達新台幣100萬元。

來自菲律賓的伊萬（Ivan Baleros）以作品「FindingThe Beauty of Life in Taiwan」獲得首獎，並獲得20萬元獎金。伊萬表示，母親在他今年的生日當天過世，也是因為母親知道他多愛台灣以及如何在台灣找到自己，他才參與今年競賽。

外交部 林佳龍 母親

