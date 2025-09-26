誤指外交部專委涉共諜案打草驚蛇？徐巧芯：竟檢討揭發真相的人

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

民進黨前黨工職涉共諜案，台北地院昨宣判，其中外交部長辦公室前諮議判刑何仁傑8年2月。民進黨北市議員許淑華批國民黨立委徐巧芯，當初誤指外交部另外一位「何姓專委」涉共諜案打草驚蛇，導致檢調提前收網、關鍵證據遭刪除，徐何時才要對國人道歉？徐反駁，自己動作慢到別人都要逃了，竟檢討揭發真相的人。

許淑華說，徐巧芯4月在立法院質詢，烏龍指控無關的政府官員是共諜，當初徐巧芯的荒謬行為，導致提早驚動了真的犯人，使真正的共諜提早滅證，還破壞檢調佈下的搜索網，導致調查提早收網。最後法院依法選任的專家證人到庭證述，才成功對共諜下達應有的重判。

許表示，但共諜的「下線」，以及背後龐大的共諜聯絡系統，卻沒能在這次辦案中一網打盡，認為徐荒謬行為已經實際損害到國家安全了，什麼時候才要對國人道歉？

徐巧芯指出，許淑華抹黑她干擾檢調偵辦共諜案，但事實上，沒有揭露的話根本沒有要抓，何的下游當時在數周前早就被抓、被驚動，要滅證那時候就可以開始，但是檢調單位無動於衷，何當初的長官吳釗燮也裝作沒事，讓他在外面趴趴走。

徐巧芯批，自己動作慢到別人都要逃了，結果竟然要檢討揭發真相的人，共諜那麼嚴重的事情「重判」不到十年，是誰應該跟國人道歉？且這些共諜都是哪一個政黨的？這個政黨要道歉嗎？要負責嗎？

