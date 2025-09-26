黃國昌遭爆料偷拍綠營 民進黨：少點抹黑跟監 多點救災行動

鏡報今天報導，民眾黨主席黃國昌曾長期指揮一組狗仔跟監偷拍綠營政治人物。民進黨發言人戴瑋姍表示，針對近日災情政府各相關部會正全力投入救災，協助花蓮地區災民重建家園；然而，身為國內第三大政黨黨主席的黃國昌，除了在災害發生第一時間藉題攻擊中央機關外，迄今未見他對災區展現任何實質關懷與行動。

戴瑋姍指出，災害面前更需要社會各界攜手同心，而非見縫插針的抹黑與攻擊。呼籲黃國昌及民眾黨，少一點口水抹黑、少一點狗仔跟監，多一點為同胞付出的心，相信花蓮的災區就能更快復原，讓災民早日重建生活。

商品推薦