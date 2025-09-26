快訊

小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

影／媒體爆黃國昌指揮狗仔跟監 王義川怒批：狗仔昌

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對今天有媒體報導，民進黨王義川（圖）去年遭4人跟監，並將相關畫面轉給藍營、白營爆料，該狗仔團體受黃國昌直接指揮，其中一人目前仍在公營媒體任職。王義川出面回應，不滿意政敵就叫人跟蹤、偷拍，痛批黃國昌「臭卒仔、狗仔昌」。記者胡經周／攝影
針對今天有媒體報導，民進黨王義川（圖）去年遭4人跟監，並將相關畫面轉給藍營、白營爆料，該狗仔團體受黃國昌直接指揮，其中一人目前仍在公營媒體任職。王義川出面回應，不滿意政敵就叫人跟蹤、偷拍，痛批黃國昌「臭卒仔、狗仔昌」。記者胡經周／攝影

針對今天有媒體報導，民進黨王義川去年遭4人跟監，並將相關畫面轉給藍營、白營爆料，該狗仔團體受黃國昌直接指揮，其中一人目前仍在公營媒體任職。王義川出面回應，不滿意政敵就叫人跟蹤、偷拍，痛批黃國昌「臭卒仔、狗仔昌」，並表示這是重大政治醜聞，足以讓黃國昌政治生命被判死刑。

王義川說，他去年五月被中國宣布制裁，跟監的人就在同時租車開始跟監，那幾位狗仔的姓跟不起訴處分書裡面一模一樣，如果這幾位也是其他被跟監的政治人物遇到的同一批，領同一家公司薪水、受同一個人指揮、來自同一筆資金，那就不是他個人被跟監問題，並強調，「接下來會跟律師決定對黃國昌集團提告，黃國昌你躲不掉，臭卒仔，我一定會追究到底」。

黃國昌 王義川

延伸閱讀

被指黃國昌提供陳時中十指緊扣照 徐巧芯否認：那時不認識他

黃國昌被爆指揮跟監綠營 王義川嗆告到底：臭俗辣、狗仔昌

黃國昌被爆養狗仔跟拍集團 民眾黨稱是「反蒐證」

黃國昌被爆指揮狗仔跟監綠營 民進黨：還繼續裝死？

相關新聞

被指黃國昌提供陳時中十指緊扣照 徐巧芯否認：那時不認識他

鏡報今爆料，指民眾黨主席黃國昌2022年透過記者牽線成立狗仔集團，其中時任北市議員徐巧芯爆料，參選台北市長陳時中餐敘後「...

黃國昌被爆指揮跟監綠營 王義川嗆告到底：臭俗辣、狗仔昌

民進黨立委王義川日前表示，去年6月跟拍他的人，背後有民眾黨主席黃國昌黑手。鏡報今天也報導，黃國昌曾長期指揮一組狗仔跟監偷...

黃國昌遭爆料偷拍綠營 民進黨：少點抹黑跟監 多點救災行動

鏡報今天報導，民眾黨主席黃國昌曾長期指揮一組狗仔跟監偷拍綠營政治人物。民進黨發言人戴瑋姍表示，針對近日災情政府各相關部會...

影／媒體爆黃國昌指揮狗仔跟監 王義川怒批：狗仔昌

針對今天有媒體報導，民進黨王義川去年遭4人跟監，並將相關畫面轉給藍營、白營爆料，該狗仔團體受黃國昌直接指揮，其中一人目前...

黃國昌被爆養狗仔跟拍集團 民眾黨稱是「反蒐證」

民進黨立委王義川去年遭到跟拍，提告後雖不起訴，卻爆跟拍他的人竟牽涉民眾黨主席黃國昌。「鏡報」今報導黃國昌近年培養跟拍集團...

黃國昌被爆指揮狗仔跟監綠營 民進黨：還繼續裝死？

鏡報今天報導，民眾黨主席黃國昌曾長期指揮一組狗仔跟監偷拍綠營政治人物。民進黨發言人卓冠廷表示，狗仔回報的對話紀錄都曝光了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。