影／媒體爆黃國昌指揮狗仔跟監 王義川怒批：狗仔昌

針對今天有媒體報導，民進黨王義川去年遭4人跟監，並將相關畫面轉給藍營、白營爆料，該狗仔團體受黃國昌直接指揮，其中一人目前仍在公營媒體任職。王義川出面回應，不滿意政敵就叫人跟蹤、偷拍，痛批黃國昌「臭卒仔、狗仔昌」，並表示這是重大政治醜聞，足以讓黃國昌政治生命被判死刑。

王義川說，他去年五月被中國宣布制裁，跟監的人就在同時租車開始跟監，那幾位狗仔的姓跟不起訴處分書裡面一模一樣，如果這幾位也是其他被跟監的政治人物遇到的同一批，領同一家公司薪水、受同一個人指揮、來自同一筆資金，那就不是他個人被跟監問題，並強調，「接下來會跟律師決定對黃國昌集團提告，黃國昌你躲不掉，臭卒仔，我一定會追究到底」。

