被指黃國昌提供陳時中十指緊扣照 徐巧芯否認：那時不認識他

鏡報今爆料，指民眾黨主席黃國昌2022年透過記者牽線成立狗仔集團，其中時任北市議員徐巧芯爆料，參選台北市長陳時中餐敘後「十指緊扣」便是其作品。對此，徐巧芯今否認，她那時根本不認識黃國昌，來源也並非他們所舉。

民進黨立委王義川因不滿遭跟拍提告，並指不起訴書中跟監他的狗仔有4人，其中一人與黃國昌的李姓前助理同名同姓，質疑黃牽涉其中。

有媒體今爆料，指黃國昌2022年透過一名記者牽線成立狗仔集團，幾乎都針對綠營人士跟監，除傳給特定媒體刊登，也會傳給藍營政治人物或黃國昌自己爆料。

該報導指，徐巧芯爆料陳時中餐敘後十指緊扣，就是該狗仔集團的作品。

徐巧芯今否認，指她那時根本不認識黃國昌，來源也並非他們所舉。徐說，一直以來，她都會從不同管道收到許許多多的爆料，只要確定屬實、具有公共事務討論意義，就會揭露。

