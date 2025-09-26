黃國昌被爆指揮跟監綠營 王義川嗆告到底：臭俗辣、狗仔昌

民進黨立委王義川日前表示，去年6月跟拍他的人，背後有民眾黨主席黃國昌黑手。鏡報今天也報導，黃國昌曾長期指揮一組狗仔跟監偷拍綠營政治人物。王義川表示，黃國昌躲不掉，「臭俗辣，狗仔昌」，他一定追究到底、告到底。

王義川指出，媒體報導對話如果屬實，就驗證了黃國昌和這一群狗仔之間是否聯繫，相關人等是否聯繫，黃國昌這個事情躲不掉了。王義川嗆，黃國昌不只是「臭俗辣」，根本是狗仔昌，政治上只會用狗仔跟監政敵，且幹這種事情，錢從哪裡來，公司資金哪裡來？

王義川說，去年5月15日他被中國宣布制裁後，黃國昌就派人跟監他的車。根據今天媒體報導，那幾位狗仔的姓氏，和他的案件中不起訴書狗仔的姓氏一樣，如果這些人，和跟監其他政治人物是同一批人，領同一家公司薪水，同一筆資金，就不只是王義川個人被跟監問題，接下來他會和律師討論，對黃國昌這個集團提告。

王義川表示，之前徐巧芯爆料陳時中的跟監偷拍照片，拍照手法和跟監他的人，部分看起來相同，相關人也都報案，調查結果如果發現，這些狗仔有重疊，那爆料者就不是徐巧芯口中的民眾，是一個集團犯案，徐巧芯也要出來說，這位他口中的「爆料民眾」是否在青島東路（立法院）上班。

報導也指控，狗仔薪水曾來自黃國昌成立的吹哨者保護協會。王義川表示，黃國昌用什麼協會集團做名義，明明都是同夥，請黃國昌正面面對，這事件足以讓他在政壇被判死刑。王說，看他要不要回應媒體，會不會繼續躲媒體，接下來在立院總躲不掉，後續的司法調查，黃也躲不掉。

