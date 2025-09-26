快訊

小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌被爆指揮跟監綠營 王義川嗆告到底：臭俗辣、狗仔昌

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委王義川。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王義川。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王義川日前表示，去年6月跟拍他的人，背後有民眾黨主席黃國昌黑手。鏡報今天也報導，黃國昌曾長期指揮一組狗仔跟監偷拍綠營政治人物。王義川表示，黃國昌躲不掉，「臭俗辣，狗仔昌」，他一定追究到底、告到底。

王義川指出，媒體報導對話如果屬實，就驗證了黃國昌和這一群狗仔之間是否聯繫，相關人等是否聯繫，黃國昌這個事情躲不掉了。王義川嗆，黃國昌不只是「臭俗辣」，根本是狗仔昌，政治上只會用狗仔跟監政敵，且幹這種事情，錢從哪裡來，公司資金哪裡來？

王義川說，去年5月15日他被中國宣布制裁後，黃國昌就派人跟監他的車。根據今天媒體報導，那幾位狗仔的姓氏，和他的案件中不起訴書狗仔的姓氏一樣，如果這些人，和跟監其他政治人物是同一批人，領同一家公司薪水，同一筆資金，就不只是王義川個人被跟監問題，接下來他會和律師討論，對黃國昌這個集團提告。

王義川表示，之前徐巧芯爆料陳時中的跟監偷拍照片，拍照手法和跟監他的人，部分看起來相同，相關人也都報案，調查結果如果發現，這些狗仔有重疊，那爆料者就不是徐巧芯口中的民眾，是一個集團犯案，徐巧芯也要出來說，這位他口中的「爆料民眾」是否在青島東路（立法院）上班。

報導也指控，狗仔薪水曾來自黃國昌成立的吹哨者保護協會。王義川表示，黃國昌用什麼協會集團做名義，明明都是同夥，請黃國昌正面面對，這事件足以讓他在政壇被判死刑。王說，看他要不要回應媒體，會不會繼續躲媒體，接下來在立院總躲不掉，後續的司法調查，黃也躲不掉。

黃國昌 王義川

延伸閱讀

黃國昌被爆指揮狗仔跟監綠營 民進黨：還繼續裝死？

王義川爆派助理跟蹤？黃國昌根本「懶得理」：一天到晚秀下限

王義川再爆：跟拍人與黃國昌前助理「同名」 黃國昌「踹共」

影／指跟拍案被告與黃國昌前助理同名 王義川要求說明

相關新聞

被指黃國昌提供陳時中十指緊扣照 徐巧芯否認：那時不認識他

鏡報今爆料，指民眾黨主席黃國昌2022年透過記者牽線成立狗仔集團，其中時任北市議員徐巧芯爆料，參選台北市長陳時中餐敘後「...

黃國昌被爆指揮跟監綠營 王義川嗆告到底：臭俗辣、狗仔昌

民進黨立委王義川日前表示，去年6月跟拍他的人，背後有民眾黨主席黃國昌黑手。鏡報今天也報導，黃國昌曾長期指揮一組狗仔跟監偷...

黃國昌遭爆料偷拍綠營 民進黨：少點抹黑跟監 多點救災行動

鏡報今天報導，民眾黨主席黃國昌曾長期指揮一組狗仔跟監偷拍綠營政治人物。民進黨發言人戴瑋姍表示，針對近日災情政府各相關部會...

影／媒體爆黃國昌指揮狗仔跟監 王義川怒批：狗仔昌

針對今天有媒體報導，民進黨王義川去年遭4人跟監，並將相關畫面轉給藍營、白營爆料，該狗仔團體受黃國昌直接指揮，其中一人目前...

黃國昌被爆養狗仔跟拍集團 民眾黨稱是「反蒐證」

民進黨立委王義川去年遭到跟拍，提告後雖不起訴，卻爆跟拍他的人竟牽涉民眾黨主席黃國昌。「鏡報」今報導黃國昌近年培養跟拍集團...

黃國昌被爆指揮狗仔跟監綠營 民進黨：還繼續裝死？

鏡報今天報導，民眾黨主席黃國昌曾長期指揮一組狗仔跟監偷拍綠營政治人物。民進黨發言人卓冠廷表示，狗仔回報的對話紀錄都曝光了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。