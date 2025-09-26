黃國昌被爆養狗仔跟拍集團 民眾黨稱是「反蒐證」

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌被爆有培養狗仔跟拍集團。圖／聯合報系資料照
民進黨立委王義川去年遭到跟拍，提告後雖不起訴，卻爆跟拍他的人竟牽涉民眾黨主席黃國昌。「鏡報」今報導黃國昌近年培養跟拍集團，黃也常親自出席討論。民眾黨回應，用2023年夏天黃國昌被鏡媒體跟拍騷擾，才反蒐證的對話內容編造故事，又是抹紅老招。

民眾黨表示，鏡報張冠李戴、移花接木，用2023年夏天黃國昌被鏡媒體跟拍騷擾，才反蒐證的對話內容編造故事，現在事隔兩年，鏡媒體以此配合綠營搞潑糞，王義川再出來叫囂謾罵，還扯自己被中國宣布制裁，又是抹紅老招。

民眾黨指出，眼見救災不力、狀況百出，這樣的抹黑，只是現在重演黨檢媒一條龍的套路，中央廚房出菜轉移焦點。

民眾黨 黃國昌 王義川

