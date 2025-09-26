林佳龍會晤加拿大國安事務訪問團 期盼深化台加合作

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍25日於外交部親自歡迎並款宴由加拿大前參謀總長羅森（General Tom Lawson）、艾韋恩（Wayne Eyre）率領的「加拿大國安事務訪問團」。林佳龍表示，為守護印太局勢的穩定，台灣與加拿大近年來積極提升國防預算，並在安全議題上深化交流，近期才簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」並藉「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平台合辦研討會，是印太地區重要民主夥伴。

林佳龍於午宴致詞中特別感謝羅森率領的訪問團積極推動台加交流合作，也肯定加拿大持續以具體行動展現對自由開放印太區域的長期承諾。他指出，加拿大今年9月6日派遣巡防艦「魁北克市號」（HMCS Ville de Québec）與澳洲軍艦共同通過台灣海峽，以及在今年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席期間，持續協調發布友台聲明，強調台海和平及穩定的重要性。

林佳龍並轉述，羅森在會中表示，加拿大訪團高度讚揚台灣是民主燈塔。此次訪問期間，代表團與多個政府部門深入交流，常因討論熱烈而超出原定時間，訪團成員更加堅定支持台灣，並期待將相關訊息帶回加拿大與更多友人分享。

林佳龍強調，台加合作近期成果豐碩。上個月，雙方簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，本月初更透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）平台，共同舉辦媒體素養研討會，進一步強化雙方的民主韌性。

林佳龍最後表示，加拿大是台灣在印太地區的重要民主夥伴，其「印太戰略」強調反對任何片面改變台海現狀的行為。林佳龍並由衷感謝加拿大以實際行動支持台灣，未來台加將持續深化合作，共同實踐自由開放印度太平洋的願景。

加拿大 林佳龍 平台

