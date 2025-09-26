黃國昌被爆指揮狗仔跟監綠營 民進黨：還繼續裝死？

鏡報今天報導，民眾黨主席黃國昌曾長期指揮一組狗仔跟監偷拍綠營政治人物。民進黨發言人卓冠廷表示，狗仔回報的對話紀錄都曝光了，黃國昌還要繼續裝死嗎，呼籲正面面對。

卓冠廷指出，這組團隊至少最早可溯及至2022年，當時偷拍陳時中、又由徐巧芯爆料的案件，一樣的手法，現在被追查疑似就是同一組人，徐巧芯的資料哪裡來的？還是民眾爆料？這件事最早由民進黨立委王義川揭發，黃國昌口口聲聲說懶得理王義川，結果最沉迷於跟蹤綠營政治人就是他指揮的。

民進黨立委吳思瑤表示，如果這些都屬實，是當今政壇最大醜聞，這些盯梢跟監手段都是黃國昌不道德且邪惡的方式，期待受害的當事者持續提告，也應當協助受害人提告行動，把這些打擊政敵不正當手段都揭露，也由此可見偷拍存在大家身邊，還是提高警覺。

吳思瑤指出，黃國昌最愛玩「連連看」，抹黑連結他人是一把手，現在事件和自己相關，卻顧左右而言他，不敢直球對決，他昨天在媒體前的反應，大家也看得出來心虛了，現在這件事情黃國昌想躲也躲不了多久，若有涉入大可坦蕩蕩面對一切，而不是斥責他人，顧左右而言他迴避要面對的問題。

