美副國務卿會晤中國官員 談台海和平穩定面臨威脅

中央社／ 華盛頓25日專電

美國副國務卿藍道今天在聯合國大會舉行之際與中國外交部副部長馬朝旭會晤，期間藍道強調，美中有必要進行建設性溝通。兩人也討論台海和平穩定所面臨的威脅等。

美國國務院發言人辦公室晚間發布會晤摘要指出，藍道（Christopher Landau）呼籲中國應採取實際行動，阻止芬太尼及其前體流入美國，並指有必要繼續就遣返無權在美國居留的中國公民開展合作。

兩人也討論一系列區域和全球議題，包括台海和平穩定所面臨的威脅、俄烏戰爭以及海地局勢。

這並非美中於聯合國大會開議期間提到台海議題。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、南韓外交部長趙顯及日本外務大臣岩屋毅22日在紐約會晤，三人也強調維護台海和平穩定的重要性。

這是三國外長今年第3度重申這項立場。

盧比歐等並對台灣周邊日益頻繁的破壞穩定行動表達關切。三方鼓勵透過和平方式處理兩岸問題，反對任何片面改變現狀的企圖；並表達支持台灣有意義參與適當的國際組織。

此外，三國外長強烈反對在南海的非法海洋權利主張以及強制執行此類主張、任何改變現狀的企圖，包括在南海等印太海域採取危險和破壞穩定的行動。三人並強調致力維護自由開放的印太及聯合國海洋法公約（UNCLOS）所體現的國際法。

美國 台海 外交部

