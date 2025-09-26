對美農產品需求增 台農訪團與印地安納州簽意向書

台灣農訪團今天與美國印地安納州簽署黃豆、玉米採購意向書。農業部次長杜文珍指出，今年訪團規模最大、金額提高，反映對美國農產品需求增加。州長布勞恩表示，雙方簽約是雙贏。

農業部次長杜文珍、駐芝加哥辦事處長類延峰及台灣農訪團成員在印第安納州政府大樓眾院議會廳出席簽署儀式，由台灣植物油製煉工業同業公會理事長洪堯昆與飼料工業同業公會常務理事楊杰，分別與印州黃豆聯盟及玉米行銷協會會長簽署美國黃豆及玉米採購意向書。

印州州長布勞恩（Mike Braun）、副州長貝克威斯（Micah Beckwith）、聯邦眾議員希里夫（JeffersonShreve）、州務卿莫拉萊斯（Diego Morales）、經發廳長亞當斯（David Adams）、財政廳長艾略特（DanielElliott）、農業廳長藍姆（Don Lamb）、西拉法葉（West Lafayette）市長伊斯特（Erin Easter）及印州參眾議院友台連線共同主席、多位議員等政要出席。

布勞恩表示，台灣與印州雙邊經貿關係堅實重要，感謝訪團進一步深化堅定情誼及加強雙邊貿易。美國農業部已宣布將在印州設立辦公室，展現印州在美國農業發展的重要性；台灣與印州簽約是雙贏。

貝克威斯指出，台灣與印州為姊妹州，雙方共享價值與利益。雙邊農業貿易為美國加強國家安全，避免美國農民受到外來侵害，深具戰略意義。

杜文珍表示，1998年起台灣多次派遣農訪團到訪，今年規模最大、採購金額更多，反映台灣對美國農產品需求增加。此行見證印州作為台灣首個姊妹州的深厚情誼，雙方堅持永續農業、環境保護及發展優質農產品的共同信念。

類延峰表示，今年適逢台灣關係法立法46週年，台美維持強勁互補夥伴關係，共享自由、繁榮等共同價值及利益。2024年台灣對美投資成長近4成，雙邊貿易深厚，台美學術及科技交流持續成長。台印各面向關係顯著成長。

駐芝加哥辦事處24日晚間舉行歡迎酒會，除印州內閣官員出席外，州參眾議院友台連線共同主席及議員施密特（Daryl Schmitt）、勞爾（Ryan Lauer）、艾波特（David Abbott）、貝爾德（Beau Baird）向訪團頒贈州眾院友台第40號決議文，展現印州跨黨派支持雙方農貿夥伴及姊妹州關係承諾，深化台美農貿夥伴關係。

