快訊

別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了 搜救人員也不敢貿然前進

批學生請生理假像「衛生棉撲面」 政大講師朱立熙挨轟道歉了

台灣虎航歡慶11歲！全航線511元起 上午10時開搶

對美農產品需求增 台農訪團與印地安納州簽意向書

中央社／ 紐約25日專電
台灣農產品貿易赴美友好訪問團玉米黃豆分團與印第安納州簽署採購意向書，農業部次長杜文珍（左9）、駐芝加哥辦事處長類延峰（右7）及印州州長布勞恩（右11）、副州長貝克威斯（右10）等合影。（駐芝加哥辦事處提供）中央社
台灣農產品貿易赴美友好訪問團玉米黃豆分團與印第安納州簽署採購意向書，農業部次長杜文珍（左9）、駐芝加哥辦事處長類延峰（右7）及印州州長布勞恩（右11）、副州長貝克威斯（右10）等合影。（駐芝加哥辦事處提供）中央社

台灣農訪團今天與美國印地安納州簽署黃豆、玉米採購意向書。農業部次長杜文珍指出，今年訪團規模最大、金額提高，反映對美國農產品需求增加。州長布勞恩表示，雙方簽約是雙贏。

農業部次長杜文珍、駐芝加哥辦事處長類延峰及台灣農訪團成員在印第安納州政府大樓眾院議會廳出席簽署儀式，由台灣植物油製煉工業同業公會理事長洪堯昆與飼料工業同業公會常務理事楊杰，分別與印州黃豆聯盟及玉米行銷協會會長簽署美國黃豆及玉米採購意向書。

印州州長布勞恩（Mike Braun）、副州長貝克威斯（Micah Beckwith）、聯邦眾議員希里夫（JeffersonShreve）、州務卿莫拉萊斯（Diego Morales）、經發廳長亞當斯（David Adams）、財政廳長艾略特（DanielElliott）、農業廳長藍姆（Don Lamb）、西拉法葉（West Lafayette）市長伊斯特（Erin Easter）及印州參眾議院友台連線共同主席、多位議員等政要出席。

布勞恩表示，台灣與印州雙邊經貿關係堅實重要，感謝訪團進一步深化堅定情誼及加強雙邊貿易。美國農業部已宣布將在印州設立辦公室，展現印州在美國農業發展的重要性；台灣與印州簽約是雙贏。

貝克威斯指出，台灣與印州為姊妹州，雙方共享價值與利益。雙邊農業貿易為美國加強國家安全，避免美國農民受到外來侵害，深具戰略意義。

杜文珍表示，1998年起台灣多次派遣農訪團到訪，今年規模最大、採購金額更多，反映台灣對美國農產品需求增加。此行見證印州作為台灣首個姊妹州的深厚情誼，雙方堅持永續農業、環境保護及發展優質農產品的共同信念。

類延峰表示，今年適逢台灣關係法立法46週年，台美維持強勁互補夥伴關係，共享自由、繁榮等共同價值及利益。2024年台灣對美投資成長近4成，雙邊貿易深厚，台美學術及科技交流持續成長。台印各面向關係顯著成長。

駐芝加哥辦事處24日晚間舉行歡迎酒會，除印州內閣官員出席外，州參眾議院友台連線共同主席及議員施密特（Daryl Schmitt）、勞爾（Ryan Lauer）、艾波特（David Abbott）、貝爾德（Beau Baird）向訪團頒贈州眾院友台第40號決議文，展現印州跨黨派支持雙方農貿夥伴及姊妹州關係承諾，深化台美農貿夥伴關係。

美國 台灣關係法 眾議員

延伸閱讀

守護學童午餐品質不打折 南市自編近6億元支應

未來4年採購3000億美國農產品 白委批農業部未說明換到什麼

許宇甄：討好美國採購較貴農產品 把人民當「盤仔」

對美採購3千億農產品 張嘉郡：關稅尚未公開就急著採購

相關新聞

共諜案4人判刑 藍籲吳釗燮請辭 譏賣國比詐欺刑期低

總統府前諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑等四人涉共諜案，昨一審遭判處四到十年有期徒刑。國安會前秘...

民進黨共諜案4人重判！賴總統前機要吳尚雨判4年

台北地方法院審理民進黨黨工違反國家安全法、國家機密保護法「共諜案」，昨天宣判，時任副總統賴清德機要的總統府前諮議吳尚雨認...

趙怡翔轉任國安會 綠營大安文山議員6人卡位明朗化

台北市議會因多名議員轉戰立委、病逝與解職，留下8席缺額，創歷屆新高。第六選區（大安、文山區）民進黨議員趙怡翔宣布請辭轉任國安會副秘書長後，更成了綠營新人初選之爭競爭激烈之地。 不過，民進黨近年來在該區提名5席的策略結果都不如預期，如今仍處於逆風態勢，也傳出地方希望保守提名、改為提名4席，以集中選票、爭取席次最大化，老將新枝競爭已逐漸浮上檯面。

【專家之眼】官員發言該謹慎 事前必須要查證

人民對於政府領導的最基本要求，應該就是講實話、辦實事了。雖然最近行政院秘書長新官上任三把火，指示各部會要即時回應時事議題...

反制矮化奏效…南非請求協商 我暫緩晶片制裁

南非去年十月起要求我駐處遷出其首都普利托利亞，並屢屢用片面降級與更名的施壓手段，台灣醞釀晶片管制的反制手段後，外交部接獲來自南非方面協商請求，與經濟部協調後決定暫緩。

新聞眼／外長頻高調出訪 實質成果待檢驗

外交部長林佳龍頻頻高調出訪，足跡遍及美歐日菲，尤其是在聯合國大會期間去紐約，似乎反映出台灣建構與川普政府對話管道的成效，但一連串行動，究竟是實質或象徵性突破，仍待檢驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。