聯大主席貝爾伯克：2758號決議意義清晰 本屆聯大堅定恪守一中原則

據大陸外交部網站，紐約當地時間2025年9月24日，大陸國務院總理李強在紐約會見第80屆聯合國大會主席貝爾伯克。據其新聞稿，李強對貝爾伯克說，台灣問題是中國核心利益的核心，相信主席女士及聯合國將繼續堅持一個中國原則。貝爾伯克也回應李強表示，聯大第2758號決議意義清晰，本屆聯大將堅定恪守一個中國原則。

李強表示，當今世界進入新的動盪變革期，不穩定不確定因素日益增多，聯合國的角色愈益重要。習近平主席不久前鄭重提出全球治理倡議，旨在支持聯合國在國際事務中發揮應有作用，推動各國依托聯合國等多邊機制，更加有力地應對時代挑戰。中方願與聯合國及各方加強協調溝通，推動建構更公正合理的全球治理體系，攜手邁向人類命運共同體。

李強指出，中國堅定維護聯合國權威和作用，支持透過改革提質增效，打造一個更有效率務實的聯合國；平衡推動和平、發展、人權三大支柱，更專注於發展議程；推動加強人工智慧、網路空間、極地、外空等新興領域的全球治理，照顧廣大發展中國家的合理主張和訴求。

李強並表示，台灣問題是中國核心利益的核心，相信主席女士及聯合國將繼續堅持一個中國原則。

貝爾伯克表示，中國始終是聯合國堅定有力的支持者，在促進全球發展、應對全球挑戰中發揮重要領導作用。習近平主席提出的四大全球倡議同聯合國憲章宗旨和原則高度契合，期待同中方圍繞本屆聯大「攜手共進」主題，在三大支柱特別是發展領域深化合作，共同促進世界和平與發展事業。

她並回應李強對台灣問題的關切說，聯大第2758號決議意義清晰，本屆聯大將堅定恪守一個中國原則。

商品推薦