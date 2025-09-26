友邦聯大接棒挺台 帛琉總統：UN迫切需要納入台灣
帛琉總統惠恕仁今天在聯合國大會總辯論發言強調，中國錯誤詮釋聯大第2758號決議，導致台灣被迫沉默，納入台灣可強化聯合國，這是迫切的議題。捷克總統帕維爾24日指出，擾亂台海現狀或印太地區，將導致全球安全與經貿不穩定。
2021年就任帛琉總統的惠恕仁（Surangel WhippsJr.），長期在聯大總辯論期間為台灣發聲。
惠恕仁25日發言表示，中國多年前錯誤詮釋聯大2758號決議，到今日仍持續宣稱台灣是中華人民共和國的一部分，導致台灣被迫沉默，外界聽不到2300萬人的聲音，台灣無法全面參與聯合國體系，也無法對世界做出貢獻。
他說，帛琉相信包容，當中包括接納台灣，這可以強化聯合國。所有社群對世界提出建議方案都不應該被拒於門外，這是迫切的議題，
長期關注台海局勢的捷克總統帕維爾（PetrPavel）24日在總辯論發言指出，擾亂台灣海峽現狀或印太其他地區，將進一步導致國際安全與經貿不穩定。
他強調，地理距離無法提供任何保護，世界某一處的安全與任何地方的安全都有關聯。
