【專家之眼】官員發言該謹慎 事前必須要查證

人民對於政府領導的最基本要求，應該就是講實話、辦實事了。雖然最近行政院秘書長新官上任三把火，指示各部會要即時回應時事議題，似乎是對回應民意很重視，但是看著瑣碎到一天三次回報政院等細節，又不禁擔心，部會領導們有沒時間認真做事回應民意？還是只能宣傳？或者都辦不好？例如最近看到陸委會大官在媒體宣講賴政府的對中政策，是根據事實發言，還是不清楚實際情況？或者危言聳聽，搞認知作戰？值得相關人士與社會深思。

大官講話從雙城論壇到赴陸人身安全，本文限於篇幅，僅考究一般升斗小民關心的後者。為分析方便，僅摘述大官與節目主持人對話四要點：

一、主持人講光是今年，到中國去被抓的、被留置的，都創新高，陸委會大官一邊頻頻點頭稱是，一邊稱一天或一個月，大概有九位，這個數字其實是蠻高的。跟過去相較之下，的確是高得非常多。後來主持人幫忙確定一個月九個案例，陸委會大官又稱，這個數字每天在翻新，根據現在掌握到的情況，大約有將近200位左右。

二、陸委會大官也提到一貫道的情況，表示「幾乎是曲線上升被拘禁、被盤查、被刁難的情況」、「甚至於是我只是去觀光，然後竟然被舉報說這個是台灣來的一貫道，他只是去觀光，我們有真實的案例。」

三、大官分析台人風險升高原因，是中共推出的「懲獨22條」。「他在這個公布了懲獨22條之後，那這個所謂的懲獨的那個獨是由他們來定義的。」並強調終身追訴的特性，「他們說的這個懲獨是終身追訴，所以你可能十年前講了一句話，我早就忘了，也有可能說，十年前那個東西被人家抓出來，然後就拿這個東西來去舉報。」

四、大官還以個人自身經驗說明情況變化：過去有一些是地方台辦邀請的，持地方台辦邀請函還能享有一些禮遇，「至少甚至會有一些禮遇，比如說可以比較快，或者說會享有一些比較優惠的這個過入境的一個動作」云云。

單從賴政府自己公布的資訊來看，上述訪談問題就很多了。首先，大官附和點頭稱台人在陸被留置情況嚴重，甚至稱一天或一個月，大概有九位台人有人身安全問題。這個人數差距非常大，還要待主持人後來確認一個月約九位。

然而，今年9月18日陸委會公布數據指出，自113年1月1日至今年8月31日為止，接獲共188名國人赴中國後失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由等，平均一個月多達九例。這是一年半的數據，不是主持人講的僅今年，大官沒有糾正，只是點頭附和；那是否是創新高，或者高得非常多呢？看「海基會協處台商經貿糾紛案件處理統計表」的「人身安全類」，最高的是在98年353人，今年1到8月該表統計為107人，看不出有超越98年的趨勢。那是否可能是次高呢？略為瀏覽歷年資料，也不是：113年是200人，112年為233人，111年為230人，110年是201人，99年為328人，97年是312人。如果以今年資料為準，其實只高或等於92年以前的數據。相較於92年與現在兩岸交流人數，今年是否算蠻高，甚至是創新高呢？社會自有公評。

其次，每個地方都有各自的法律規章，所以才需要入境問俗。中共對宗教有特別管理法規制度，相關案例也不是第一次發生，按中共行事風格與兩岸交流密切程度，相關訊息恐怕早就傳達給有關領導了？為什麼還有這些案例？其實應該好奇，陸委會每年編這麼多宣傳預算，除了教民眾不要去大陸之外，有沒有特別對特別群體提出宣導？

第三，現在兩岸官方管道封閉，而人身自由這塊多涉刑法，當事人容易隱晦不願講，或者沒把資訊講全，唯可能找上海基會幫忙。較全面訊息只能由兩岸政府壟斷。而大官把司法問題導向政治、宣傳中共懲獨手段普遍亂抓，明顯與過去說法不同，也不符常理：陸委會副主委梁文傑4月記者會上說，今年國人在大陸所被限制人身自由的案件，最主要的一個原因是跟詐騙案件有關；而中共一直推動兩岸交流，卻可因為十年前台人僅有的言論問題被舉報就抓，有沒有這麼閒的政府？大家應該可以用常識想想看。

第四，從訪談裡細究大官個人經驗其實是有意思的。在對岸參加學術會議，沒聽過由地方台辦具名邀請，通常是由學術單位，少數可能是社團發邀請函。大官曾持有地方台辦邀請函，關係恐怕非比一般？尤其是他還稱享有一些禮遇，更是特別。因為出入境是中共海關業務，大官過去如果是以學者身分去大陸，居然可以讓台辦跨單位辦通關禮遇，這裡面有啥文章？讓人好奇。

本文檢驗的，只是一次訪談的一個片段而已，但即便如此，還是問題多過答案。也因為前言不對後語，恐怕折損了政府及官員的信用。行政院如此勞師動眾，恐怕並不必要，這樣的政令宣導，也不能算是高明手段。而政務官員有責任為政策辯護，但如果是為了搞認知作戰，是否划得來？在今日連大學教育都很普及前提下，又有沒有需要這樣搞？社會大眾應該要讓政府知道。

