巴拉圭總統：拔起不正義樹根 現在是台灣入聯時刻

台灣友邦在第80屆聯合國大會總辯論持續提高聲量，巴拉圭總統潘尼亞說，現在是拔起數十年來不正義的樹根，在聯合國給台灣中華民國一個位置的時刻。馬紹爾群島總統海妮強調，聯大2758決議並未處理誰該坐在聯合國代表名牌後的席位。

聯合國大會總辯論23日起展開，美國總統川普（Donald Trump）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）陸續登場。台灣邦交國與挺台國家領袖，也就台海局勢、台灣參與聯合國等議題發表演說。

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）24日在演說中，就兩國邦誼與台灣入聯等議題發表長達2分鐘的談話。潘尼亞就任後，已連續3屆在聯大總辯論就台灣發表長篇談話。

潘尼亞表示，巴拉圭驕傲地與中華民國台灣維持長達67年的外交關係，這項關係由國家合作之下共享的民主價值長期精煉，不僅奠基在利益而已，當然這決定也涉及經濟成本。他說：「但相信我，做對的事是無價的。」

他指出，巴拉圭高度關切台海緊張局勢升高，侵略性軍演逐漸提高、持續侵擾空域、好戰言論不斷都讓危險形勢升高，不僅造成東亞不穩定，也影響全球秩序。

潘尼亞說：「大家無須畏懼膽怯，台灣在這（聯合國）論壇必須有個位置，我再度重申，台灣在這個（聯合國）論壇必須有個位置，這是正義原則，聯合國體系排除台灣違背機構的適法性，2300萬良善、勤奮、親切的人民在多邊體系中仍然形同不存在。」

他說，台灣的問題及其國際空間必須是大會討論的一部份，現在是拔起數十年來不正義的樹根，在聯合國給台灣中華民國一個位置的時刻。

馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）同樣長期在聯大提出台灣參與的必要性。

她在24日表示，島國台灣持續遭聯合國體系下重要國際活動排除參與，雖然台灣對馬紹爾群島與世界，在科技合作、促進區域和平，以及可持續發展方面扮演重要角色，但聯合國大會2758號決議持續錯誤被描述為一個中國共識的聯合國法規，（聯合國）機構裡從未有如此的誤導操控。

海妮說，決議並未處理誰該坐在聯合國代表名牌後的席位，也未授權或法理化任何透過控制脅迫，奪取獨立民主國家主權的基礎；聯合國秘書處必須進一步停止對台灣護照持有人，包括記者在內的歧視性作為。

她強調，所有成員國必須瞭解，2758決議錯誤描述下的這些及其他受政治影響的操作、武力侵台或脅迫行動，在國際公法都是違背正義的。

商品推薦