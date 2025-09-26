巴拉圭總統：拔起不正義樹根 現在是台灣入聯時刻

中央社／ 紐約25日專電

台灣友邦在第80屆聯合國大會總辯論持續提高聲量，巴拉圭總統潘尼亞說，現在是拔起數十年來不正義的樹根，在聯合國給台灣中華民國一個位置的時刻。馬紹爾群島總統海妮強調，聯大2758決議並未處理誰該坐在聯合國代表名牌後的席位。

聯合國大會總辯論23日起展開，美國總統川普（Donald Trump）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）陸續登場。台灣邦交國與挺台國家領袖，也就台海局勢、台灣參與聯合國等議題發表演說。

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）24日在演說中，就兩國邦誼與台灣入聯等議題發表長達2分鐘的談話。潘尼亞就任後，已連續3屆在聯大總辯論就台灣發表長篇談話。

潘尼亞表示，巴拉圭驕傲地與中華民國台灣維持長達67年的外交關係，這項關係由國家合作之下共享的民主價值長期精煉，不僅奠基在利益而已，當然這決定也涉及經濟成本。他說：「但相信我，做對的事是無價的。」

他指出，巴拉圭高度關切台海緊張局勢升高，侵略性軍演逐漸提高、持續侵擾空域、好戰言論不斷都讓危險形勢升高，不僅造成東亞不穩定，也影響全球秩序。

潘尼亞說：「大家無須畏懼膽怯，台灣在這（聯合國）論壇必須有個位置，我再度重申，台灣在這個（聯合國）論壇必須有個位置，這是正義原則，聯合國體系排除台灣違背機構的適法性，2300萬良善、勤奮、親切的人民在多邊體系中仍然形同不存在。」

他說，台灣的問題及其國際空間必須是大會討論的一部份，現在是拔起數十年來不正義的樹根，在聯合國給台灣中華民國一個位置的時刻。

馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）同樣長期在聯大提出台灣參與的必要性。

她在24日表示，島國台灣持續遭聯合國體系下重要國際活動排除參與，雖然台灣對馬紹爾群島與世界，在科技合作、促進區域和平，以及可持續發展方面扮演重要角色，但聯合國大會2758號決議持續錯誤被描述為一個中國共識的聯合國法規，（聯合國）機構裡從未有如此的誤導操控。

海妮說，決議並未處理誰該坐在聯合國代表名牌後的席位，也未授權或法理化任何透過控制脅迫，奪取獨立民主國家主權的基礎；聯合國秘書處必須進一步停止對台灣護照持有人，包括記者在內的歧視性作為。

她強調，所有成員國必須瞭解，2758決議錯誤描述下的這些及其他受政治影響的操作、武力侵台或脅迫行動，在國際公法都是違背正義的。

聯合國 馬紹爾群島 潘尼亞

延伸閱讀

聯合國大會期間…外長林佳龍現身紐約 我退出聯合國後首例

收利比亞已故獨裁者巨資選總統 法前總統沙克吉遭定罪

影／賴總統勘災允諾災民旅宿費「全由中央付」 居民淚問：能住多久？

林佳龍聯合國大會期間訪問紐約 陸外交部嗆：多行不義必自斃

相關新聞

民進黨共諜案4人重判！賴總統前機要吳尚雨判4年

台北地方法院審理民進黨黨工違反國家安全法、國家機密保護法「共諜案」，昨天宣判，時任副總統賴清德機要的總統府前諮議吳尚雨認...

共諜案4人判刑 藍籲吳釗燮請辭 譏賣國比詐欺刑期低

總統府前諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑等四人涉共諜案，昨一審遭判處四到十年有期徒刑。國安會前秘...

冷眼集／府出共諜 賴總統還要息事寧人？

總統府前諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑等人涉共諜案，一審遭判四到十年有期徒刑。民進黨長年以來經...

聯合國大會期間…外長林佳龍現身紐約 我退出聯合國後首例

路透報導，外交部長林佳龍在聯合國大會開會期間現身紐約，廿二日出席由顧問公司「美國全球戰略」舉辦的招待會，廿三日也與帛琉總統惠恕仁會面。創下台灣退出聯合國後，外長首度在聯合國大會期間現身紐約的首例。林下周還將赴波蘭出席華沙安全論壇，並發表「重塑全球民主供應鏈」演說。

反制矮化奏效…南非請求協商 我暫緩晶片制裁

南非去年十月起要求我駐處遷出其首都普利托利亞，並屢屢用片面降級與更名的施壓手段，台灣醞釀晶片管制的反制手段後，外交部接獲來自南非方面協商請求，與經濟部協調後決定暫緩。

新聞眼／外長頻高調出訪 實質成果待檢驗

外交部長林佳龍頻頻高調出訪，足跡遍及美歐日菲，尤其是在聯合國大會期間去紐約，似乎反映出台灣建構與川普政府對話管道的成效，但一連串行動，究竟是實質或象徵性突破，仍待檢驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。