反制矮化奏效…南非請求協商 我暫緩晶片制裁

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
外交部與經濟部協調後，對南非的晶片管制預告程序獲得暫緩。 圖／聯合報系資料照片
南非去年十月起要求我駐處遷出其首都普利托利亞，並屢屢用片面降級與更名的施壓手段，台灣醞釀晶片管制的反制手段後，外交部接獲來自南非方面協商請求，與經濟部協調後決定暫緩。

經濟部廿三日預告禁止四十七項半導體出口南非，橫跨晶圓、記憶體、光電元件等上中下游產品，預計十一月底實施。

外交部發言人蕭光偉表示，我經濟部廿三日在該部公布欄發布的「二極體晶粒及晶圓，光敏二極體或發光二極體」等四十七項貨品輸出南非改採核准制的預告，僅是進入預告程序前的資訊揭露，尚未刊登行政院公報中心，並未進入正式預告程序。

蕭光偉指出，鑑於我國駐南非代表處接獲南非政府請求針對我駐斐館處地位進行協商的訊息，外交部經與經濟部協調，同意暫緩上揭預告程序。

經濟部長龔明鑫表示，經濟部在正式預告前，有先在網站揭露資訊，也在預告前照會外交部，後來經討論，先暫停發布此預告。對外交部的外交措施整體規畫考量，經濟部表示尊重與配合。

南非 半導體 外交部 晶片 台灣代表處 經濟部

