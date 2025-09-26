新聞眼／外長頻高調出訪 實質成果待檢驗

外交部長林佳龍頻頻高調出訪，足跡遍及美歐日菲，尤其是在聯合國大會期間去紐約，似乎反映出台灣建構與川普政府對話管道的成效，但一連串行動，究竟是實質或象徵性突破，仍待檢驗。

川普上台後，台美關係進入低調時刻，台灣不再動輒宣稱雙邊關係史上最佳，川普提台灣也是貶多於褒，台灣在川普眼中，與其說是夥伴，更像競爭對手。

實際上，川普周邊除了圍繞ＭＡＧＡ派（讓美國再次偉大派），也還有一群傳統派，前者只聚焦美國，後者與台灣有一定往來和基礎，也更樂於推進美台關係。當台灣追求要打造對川普的直接溝通管道時，不可能迴避這兩派人馬。這次若沒有華府的同意，林佳龍也不可能踏上美國本土。

從找人轉交賴清德總統賀函給川普、我駐美代表俞大㵢會晤川普政府關鍵權力中樞「總統情報顧問委員會」成員，到林佳龍在紐約會見美國政府前官員，這三起事件都有川普首任期國安顧問歐布萊恩的影子。

歐布萊恩可能是台灣找到對川普溝通管道之一，台灣伺機突破，能否真正打進川普心裡又是另一個問題；要問的是，林佳龍除在紐約會晤歐布萊恩之外，是否成功見到甫卸任國安顧問，轉任美國駐聯合國大使的沃茲，甚至是更高層級川普政府官員。

透過一次次訪問互動，台灣測試現有管道可以走多遠，川普周邊的人也在測試川普在台灣政策有多大彈性；諷刺的是，最大的確定就是川普的不確定性。

作為台灣的外交部長，林佳龍沒有拒絕美方的本錢，然而，正如同關心台美關係的專家們提醒的，對台美而言，講究的是實際性成果而非象徵性成就，林佳龍此時的達陣如何「變現」，未來能否產生實質成果，或止步於象徵性的外交突破，仍待時間檢驗，無論是台美或台歐，這都是長久的命題和挑戰。

