聯合國大會期間…外長林佳龍現身紐約 我退出聯合國後首例

路透報導，外交部長林佳龍在聯合國大會開會期間現身紐約，廿二日出席由顧問公司「美國全球戰略」舉辦的招待會，廿三日也與帛琉總統惠恕仁會面。創下台灣退出聯合國後，外長首度在聯合國大會期間現身紐約的首例。林下周還將赴波蘭出席華沙安全論壇，並發表「重塑全球民主供應鏈」演說。

知情人士透露，林佳龍廿二日出席由「美國全球戰略」在紐約舉辦的招待會，這是美國前國安顧問歐布萊恩與國家安全會議前幕僚長葛瑞成立的顧問公司。知情人士說，這場招待會是在曼哈頓的米其林三星高級法國餐廳Le Bernadin舉行。

另外，從帛琉總統府臉書可見，帛琉總統惠恕仁廿三日參加一場台灣友誼之夜活動；臉書指惠恕仁在聯大開會期間於紐約會晤林佳龍及我駐美代表俞大㵢。

美國國務院與我國外交部對於林佳龍的紐約行時，都表示沒有評論。知情人士說，外交部非常謹慎，沒有敲鑼打鼓；涉外人士說，這件事高度敏感，應與美方打過招呼，有「低調」的默契，一來中國外長王毅也在紐約、二來中國在紐約的外交眼線很多，林佳龍若想與邦交國以外的代表或元首見面，可能性較低。

大陸強烈不滿美方 批民進黨「倚外謀獨」

大陸外交部廿五日對美方允許林佳龍「竄訪」表示強烈不滿和堅決反對，並批民進黨當局搞「倚外謀獨」、「倚美謀獨」的政治詭計昭然若揭，多行不義必自斃，任何「謀獨挑釁」都是搬起石頭砸自己的腳。

外交部發言人蕭光偉回應指，中華民國台灣是主權獨立的國家，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，無法改變國際社會公認事實，「中華人民共和國無權評論我國與他國互動交往」。

有涉外人士指出，林佳龍上任以來講究「務實外交」，不用外交禮遇出訪各國，甚至拿一般護照進出，以此來拓展外交關係、尋求突破口；由於林佳龍個人的積極，同時借用外交系統長年所累積的能量，確實訪問到過去我國外長鮮少訪問的國家；涉外人士說，林佳龍不願錯過任何機會，在精神上值得鼓勵。

薛瑞福見賴總統 讚我參與全球事務

美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福以智庫「印太安全研究所」主席身分率團訪台，昨與賴清德總統會面，薛瑞福致詞時表示，近期在紐約舉行的聯合國大會，台灣並未受邀參與，凸顯中國持續對國際施壓，試圖孤立台灣，排除台灣有意義地參與聯合國及其附屬機構與其他國際組織等；然而，台灣仍透過創新方式積極參與區域及全球事務，並展現慷慨作為，不僅協助周邊鄰國，並在近期協助波蘭境內的烏克蘭難民。

薛瑞福表示，即便遭受孤立，但台灣仍展現區域與全球重要成員的角色，相信在賴總統領導下，台灣正面的影響力將持續發揮。

