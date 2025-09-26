民進黨共諜案4人重判！賴總統前機要吳尚雨判4年

台北地方法院審理民進黨黨工違反國家安全法、國家機密保護法「共諜案」，昨天宣判，時任副總統賴清德機要的總統府前諮議吳尚雨認罪後獲交保，判處四年徒刑，其餘三名仍羈押被告分別判六年二月至十年徒刑，可上訴。

合議庭分案審理時吳尚雨等四人在押，民進黨新北市議員李余典特助黃取榮被判刑十年，併科罰金一百萬元，犯罪所得四九七萬元沒收；民進黨民主學院前副主任邱世元判六年二月，併科罰金五萬元，犯罪所得二二一萬元沒收；國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時助理何仁傑判八年二個月。

吳尚雨、邱世元認罪，吳本月五日被裁定五十萬元交保；不認罪的被告中有人稱，交付大陸情工的資料是拼湊現成資訊，不具情報價值，且對岸情工很好胡弄，辯詞未被採信。

法官稱 助長中共「三戰」作為

判決書指出，吳尚雨等四人長期從事黨職或公職，理應知悉效忠國家重要性，其所刺探、收集、洩漏及交付的資料，涉及我方外交資訊與首長行程等重要情報，造成我艱難的外交處境更雪上加霜，卻助長中共法律戰、輿論戰、心理戰「三戰」作為。

判決說，吳尚雨等人刺探、收集、洩漏及交付機密的期間長，所交付的資料涉及外交部會等高層行程，已危害國家外交安全，考量吳與邱世元坦承犯行，何仁傑、黃取榮自始否認犯罪，再考量四人均無前科素行，依法判決。

檢調調查，黃取榮曾在大陸經商，二○一七年遭大陸情工吸收，返台後探詢政治情資，涉嫌吸收邱世元參與洩密。何仁傑二○二三年利用確認外交部長行程、私下查看資料等機會，將公務秘密兩份及機密一份交予黃，黃再撰寫出分析報告，以加密軟體傳送給中共情工。

黃取榮另指示邱世元向吳尚雨刺探，收集總統出訪行程細節資料一份、副總統國內選舉行程資料四份，吳將資料交付給邱，黃於獲得中共情工交付的四九七萬七五○○元、邱於獲得二二一萬六九二四元後，利用頻繁往返兩岸的台商，接續將犯罪所得輾轉匯回台灣再領出。

針對判決結果，總統府發言人郭雅慧表示，罔顧國家安全利益的洩密行為，必將受到法律制裁，總統府尊重司法判決。

