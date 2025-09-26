聽新聞
會晤韓國瑜 麻生太郎：日本力護台海穩定

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導
立法院長韓國瑜（前排左三）昨天率朝野立委出訪日本，抵達日本後先前往日本自民黨總部，會晤日本前首相、自民黨最高顧問麻生太郎（前排中）等人。圖／立法院提供
立法院長韓國瑜（前排左三）昨天率朝野立委出訪日本，抵達日本後先前往日本自民黨總部，會晤日本前首相、自民黨最高顧問麻生太郎（前排中）等人。圖／立法院提供

立法院長韓國瑜昨天率朝野立委出訪日本，出發前在發表談話期盼此行為台灣的國家形象加分，抵達日本後先會晤日本前首相、自民黨最高顧問麻生太郎。麻生太郎對花蓮堰塞湖溢流災情表達慰問與關懷，並重申台海和平穩定重要性；韓國瑜則感謝日方接待，也盼台日未來持續深化國會交流。

談及國際局勢，麻生太郎重申，台海和平穩定對日本乃至整個東亞地區至關重要，日本將盡全力維護台海穩定，並堅決反對任何片面改變現狀的行為。他並提及，得知韓國瑜所率訪團將赴大阪參觀世界博覽會，特別肯定台灣館展示最先進設備與科技，備受好評，深受遊客喜愛。

韓盼深化國會交流

韓國瑜致詞時也感謝日方接待，並回應麻生太郎所提的職務艱鉅之處，表示立法院作為國家最高民意殿堂，必須兼顧行政監督與立法推動、平衡三大黨團意見，肩負推動國會外交的重要使命，未來將持續深化台日各層面的交流，推動民主、經濟及文化合作，攜手維護區域和平穩定。

韓國瑜以立法院長兼「台日交流聯誼會」會長身分，昨天率跨黨派立委出訪日本，成員包括台日交流聯誼會副會長洪孟楷、黃珊珊，以及國民黨立委許宇甄、王鴻薇、翁曉玲、林倩綺；民進黨立委何欣純、王美惠、郭昱晴、莊瑞雄、陳瑩共十二人。

韓國瑜出發前在松山機場表示，這次與各黨團立委一同訪日主要有三個目的，第一日華議員懇談會多次邀請中華民國立法院一同做國會交流，前一陣子台灣政治環境的紛紛擾擾再加上大罷免，因此始終無法成行，現在也算是告一段落；第二很多華僑熱心邀請，將赴東京、大阪等地與僑界共聚一堂；第三則是將赴大阪萬國博覽會為台灣館加油打氣，同時也向他國借鏡。

麻生慰問花蓮洪災

出訪團抵達日本後先前往自民黨總部，會晤麻生太郎及自民黨青年局長中曾根康隆。麻生太郎誠摯歡迎我國會代表團訪日並表示，獲悉花蓮光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流災情，造成嚴重死傷，特別向台灣人民表達最真誠的慰問與關懷。

麻生太郎回憶，過去曾多次造訪台灣，對台灣始終懷有深厚情感，而立法院長肩負重責大任，對於韓國瑜深感敬佩，無論在過去擔任地方首長，或現任立法院長，多次訪日並積極推動雙邊交流，在台日友好關係中扮演舉足輕重的角色。

韓國瑜 麻生太郎

