冷眼集／府出共諜 賴總統還要息事寧人？

總統府前諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑等人涉共諜案，一審遭判四到十年有期徒刑。民進黨長年以來經常大扣在野黨「紅帽」，如今綠營已成滋養共諜的溫床，但事發迄今，府院黨從未對共諜案正式說明，更未公開道歉，此等雙標心態，國人難以接受。

民進黨長期著高舉「抗中保台」旗幟，甚至不時指涉在野黨「親中」，藉此謀取政治利益。但原來敵人就在本能寺。吳尚雨、何仁傑、民進黨新北市議員李余典特助黃取榮、民進黨民主學院前副主任邱世元涉共諜案遭重判，判決書更直指，吳尚雨等人長期從事黨職或公職，卻助長中共法律戰、輿論戰、心理戰「三戰」作為，對我國艱難的外交處境雪上加霜。

立法院曾邀吳釗燮就「共諜滲透進行檢討」專題報告，吳釗燮卻缺席，理由是不符憲政體制。但連立法院審查國安會預算，即使於法有據，吳釗燮也不願到國會說明，錯失向在野黨及人民解釋共諜案的機會。

中國大陸對台文攻武嚇、對我滲透日益嚴重，維護國家安全不分藍綠皆有責任。行政院六月大動作啟動國安特查，涉及國家安全或重大利益的各部會幕僚長以上人員以及相關機要、聘僱人員，超過千人。

然而，對於自家人涉共諜案，綠營卻很「低調」。總統府過去的說明始終如一，強調不針對個案或政治人物的刻意指涉進行評論，但任何人只要涉犯背棄國家，做出傷害人民的滲透或統戰行為，都應該受到最嚴厲的制裁；不分黨派、不問身分，皆毋枉毋縱、依法嚴辦。

司法偵辦期間，賴政府當局尊重司法可以理解；如今一審判決出爐，府院黨、國安會甚至賴清德總統與吳釗燮，都應對外說明、釋疑，展現政府對綠營黨公職涉案的「嚴正態度」，若是再如過去，只想息事寧人，不僅民眾不滿，政府也將會失去公信力。

