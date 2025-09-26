聽新聞
共諜案4人判刑 藍籲吳釗燮請辭 譏賣國比詐欺刑期低

聯合報／ 記者李成蔭周佑政張曼蘋／台北報導

總統府前諮議吳尚雨、國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑等四人涉共諜案，昨一審遭判處四到十年有期徒刑。國安會前副秘書長楊永明說，吳釗燮應主動釐清，否則恐無法取得美方信任；國民黨立委賴士葆說，賣國比詐欺刑期還低，而吳釗燮應請辭，負起政治責任。

台北地方法院審理民進黨黨工違反國家安全法、國家機密保護法「共諜案」昨天宣判，吳尚雨被判刑四年、民進黨新北市議員李余典特助黃取榮判十年，民進黨民主學院前副主任邱世元判六年二月、何仁傑判八年二月。

楊永明表示，目前看來罪證確鑿，民進黨應去思考為什麼助理等最核心的人士陸續出現共諜？這顯示未來在用人政策上須更加謹慎，在有關國安相關職務的選才上應建立一套制度。

至於何仁傑涉入共諜案，楊永明說，也應思考牽扯到的外交與國安相關計畫，是否已經洩密？吳釗燮應該要藉此機會，主動說明及釐清，否則可能無法取得美國及國人的信任，外界對吳釗燮都會持續有疑慮。

賴士葆表示，大家都看到了位階最高的總統府諮議只被判四年，比詐欺犯被判五年的刑期還低，也就是賣國行為比詐欺還不嚴重？這是在挑戰人民的底線，對比民進黨動不動就喊賣國，真的很諷刺，也顯見「黨證」可能真的有用。

賴士葆說，何仁傑被判比較重，但何仁傑的老闆是吳釗燮，吳養了那麼久的共諜都不知道，到底是怎麼帶人？外界也質疑過去斷了那麼多邦交國，跟何仁傑共諜案有沒有關係？吳釗燮督導不周，讓匪諜在底下亂來，現在判決出爐罪證確鑿，應主動請辭負起政治責任。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，共諜就在總統府，就是賴清德擔任副總統時的機要，被中共吸收當了共諜，如今宣判只判了四年，對比之下，民眾黨前主席柯文哲已經被羈押一年，證據找不到金流，竟然還被求刑廿八年半，「柯文哲是犯了什麼滔天大罪嗎？比賣國罪還要重嗎？」

共諜 吳釗燮 賴清德 總統府

