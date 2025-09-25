聽新聞
立院訪日團拜會日華懇 會長古屋圭司慰問花蓮風災並預告「10月見」

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院長韓國瑜今天訪日，並於下午率立法院「台日交流聯誼會」跨黨派委員代表團一行12人出席「日華議員懇談會（日華懇）」懇親會 。圖／立法院提供
立法院長韓國瑜今天率立法院「台日交流聯誼會」跨黨派委員代表團訪日，下午出席「日華議員懇談會（日華懇）」懇親會 。日華懇會長古屋圭司除關心花蓮風災，也盼雙邊在區域穩定上要深化合作，更預告「10月見」；韓國瑜則致謝「日華懇」過去70年來扮演台日國會最重要的橋梁，也盼台日情誼長久延續、歷久彌新。

立法院「台日交流聯誼會」跨黨派委員代表團今天在駐日大使李逸洋等陪同下，出席由古屋圭司主持的懇親會，現場計有67名「日華懇」國會議員出席盛大歡迎。古屋圭司並展示韓國瑜去年致贈「一望千里」書法作品，大家合影留念，象徵台日友誼歷久彌新。

古屋圭司表示，眾議員佐佐木紀提及前兩天花蓮風災事件，他藉此表達最深切的哀悼與慰問。台日同為天災頻繁仍的國家，在災害發生時都能彼此扶持、共度難關，患難見真情，因此台灣是日本真正的朋友。

古屋圭司指出，「日華懇」為深化台日友好關係，依照不同主題設立專案小組，如「女性促進交流小組」、「地方交流促進小組」，在台日跨國婚姻登記事務制度修正也讓7萬人受惠；另外，台積電於熊本設廠成果顯著，為熊本地區經濟帶來更大活力。

古屋圭司表示，日本與台灣同樣面對區域嚴峻局勢，他認為台日應與美國、澳洲等理念相近夥伴加強合作，共同維護東亞和平與穩定，正如已故前首相安倍所強調「台灣有事就是日本有事」，唯有深化雙邊合作才能開創局勢。他並宣布，他將於今年10月率「日華懇」最大規模代表團赴台參加國慶活動，也預祝台日關係「一望千里」。

韓國瑜致詞表示，古屋圭司去年首度訪台時，對其風度翩翩的形象印象深刻。台灣雖僅占全球土地面積的萬分之三、人口的千分之三，但工業產品卻占有全球約百分之三的比重，顯示其在國際經濟體系中的重要地位，且全球華人皆高度關注台灣的民主發展。

韓國瑜致謝並肯定「日華懇」過去70年來扮演台日國會最重要的橋梁，促進中華民國立法院與日本國會的緊密交流，他並特別感謝「日華懇」在花蓮地震發生後第一時間表達關切，也盼望這次花蓮鄉親能在風災後平安度過難關，並期許台日情誼長久延續、歷久彌新。

日華懇會長古屋圭司展示立法院長韓國瑜去年致贈「一望千里」書法作品，大家合影留念，象徵台日友誼歷久彌新。圖／立法院提供
立法院長韓國瑜今天訪日，並於下午率立法院「台日交流聯誼會」跨黨派委員代表團一行12人出席「日華議員懇談會（日華懇）」懇親會 。圖／立法院提供
立法院長韓國瑜今天訪日，並於下午率立法院「台日交流聯誼會」跨黨派委員代表團一行12人出席「日華議員懇談會（日華懇）」懇親會，日華懇會長古屋圭司主持。圖／立法院提供
立法院長韓國瑜今天訪日，並於下午率立法院「台日交流聯誼會」跨黨派委員代表團一行12人出席「日華議員懇談會（日華懇）」懇親會 。圖／立法院提供
立法院長韓國瑜今天訪日，並於下午率立法院「台日交流聯誼會」跨黨派委員代表團一行12人出席「日華議員懇談會（日華懇）」懇親會 。圖／立法院提供
立法院長韓國瑜今天訪日，並於下午率立法院「台日交流聯誼會」跨黨派委員代表團一行12人出席「日華議員懇談會（日華懇）」懇親會 。圖／立法院提供
立法院長韓國瑜今天訪日，並於下午率立法院「台日交流聯誼會」跨黨派委員代表團一行12人出席「日華議員懇談會（日華懇）」懇親會 。圖／立法院提供
