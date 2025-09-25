前諮議吳尚雨共諜案遭判刑4年 總統府：尊重司法判決

總統府前諮議吳尚雨涉入共諜案，台北地方法院今判處四年有期徒刑。總統府發言人郭雅慧表示，台灣是民主法治的國家，任何罔顧國家安全利益的洩密行為，經由司法偵審程序，必將受到法律制裁，總統府尊重司法判決。

台北地方法院審理民進黨黨工違反國家安全法、國家機密保護法「共諜案」今天宣判，吳尚雨被判刑四年、民進黨新北市議員李余典特助黃取榮判十年，民進黨民主學院前副主任邱世元判六年二月、國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑判八年二月。

郭雅慧表示，台灣是民主法治的國家，任何罔顧國家安全利益的洩密行為，經由司法偵審程序，必將受到法律制裁，總統府尊重司法判決。

郭雅慧指出，中國透過各種手段對我政府進行統戰滲透，期盼朝野一致全力支持強化國安法制，共同維護台灣的民主自由體制。

