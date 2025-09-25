快訊

賴總統授權可進屋！花蓮洪患 國軍26日增派2000兵力投入救災工作

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

前諮議吳尚雨共諜案遭判刑4年 總統府：尊重司法判決

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

總統府前諮議吳尚雨涉入共諜案，台北地方法院今判處四年有期徒刑。總統府發言人郭雅慧表示，台灣是民主法治的國家，任何罔顧國家安全利益的洩密行為，經由司法偵審程序，必將受到法律制裁，總統府尊重司法判決。

台北地方法院審理民進黨黨工違反國家安全法、國家機密保護法「共諜案」今天宣判，吳尚雨被判刑四年、民進黨新北市議員李余典特助黃取榮判十年，民進黨民主學院前副主任邱世元判六年二月、國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時的助理何仁傑判八年二月。

郭雅慧表示，台灣是民主法治的國家，任何罔顧國家安全利益的洩密行為，經由司法偵審程序，必將受到法律制裁，總統府尊重司法判決。

郭雅慧指出，中國透過各種手段對我政府進行統戰滲透，期盼朝野一致全力支持強化國安法制，共同維護台灣的民主自由體制。

司法 總統府 共諜 吳尚雨

延伸閱讀

名嘴指堰塞湖溢流當晚歡樂宴總統府駁斥 羅智強：民進黨還想著卸責

堰塞湖溢流當晚賴總統被指在歡宴挨批 府：惡意造謠

川習通話 總統府：國際情勢最新發展有關心也有掌握

柯文哲交保罵賴清德讓國家四分五裂 府：不接受非事實的抹黑

相關新聞

立院訪日團拜會日華懇 會長古屋圭司慰問花蓮風災並預告「10月見」

立法院長韓國瑜今天率立法院「台日交流聯誼會」跨黨派委員代表團訪日，下午出席「日華議員懇談會（日華懇）」懇親會 。日華懇會...

前諮議吳尚雨共諜案遭判刑4年 總統府：尊重司法判決

總統府前諮議吳尚雨涉入共諜案，台北地方法院今判處四年有期徒刑。總統府發言人郭雅慧表示，台灣是民主法治的國家，任何罔顧國家...

韓國瑜訪日盼深化國會交流 麻生太郎關心花蓮災情及台海穩定

立法院長韓國瑜今天率朝野立委出訪日本，抵達後並先前往日本自民黨總部，會晤前首相、自民黨最高顧問麻生太郎及自民黨青年局長中...

石破茂慰問台灣颱風災情 外交部表達感謝

台灣因樺加沙颱風致災，日本首相石破茂24日晚間在社群平台X發文慰問，我外交部透過新聞稿表達誠摯感謝，外交部長林佳龍表示，...

接見美智庫訪團 江啟臣提台美關稅談判：盼最後能雙贏

美國智庫印太安全研究所訪團今天拜會立法院，由立院副院長江啟臣接見。江啟臣表示，台美關係另一個很重要的是經濟，如何平衡彼此...

提樺加沙颱風重建特別條例 許智傑：率先爭取100億重建經費

樺加沙颱風重創花東屏及高雄部分地區，造成民眾家園與生活嚴重受損。民進黨立法委員許智傑今天表示，在颱風過後第一時間提出「災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。