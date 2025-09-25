接見帛琉眾議長訪團 蕭美琴期盼深化雙方夥伴關係

快訊

中央社／ 台北25日電
副總統蕭美琴。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
副總統蕭美琴。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

副總統蕭美琴今天接見帛琉共和國眾議院議長柯奈等人，感謝在國際場合持續為台灣的國際參與發聲。她表示，台帛關係堅實穩固，不僅共享民主自由價值，也致力提升人民福祉，期盼加強各領域交流合作，持續深化雙方夥伴關係。

副總統下午接見帛琉共和國眾議院議長柯奈（Gibson Kanai）伉儷一行人，副總統致詞時首先歡迎訪團來台，重申台灣與帛琉的深厚友誼與夥伴關係。她並指出，在台灣的邦交國中，帛琉在許多方面都具有獨特性。帛琉是與台灣地理距離最近的邦交國，雙方設有直航班機，帛琉也是深受台灣人喜愛的觀光勝地之一。

副總統感謝帛琉政府與人民在太平洋或其他區域的國際場合中，持續強調台灣人民國際參與的權利。她表示，台帛兩國擁有長遠而堅定的關係，雙方不僅共享民主與自由等價值，也都致力於提升人民福祉，期盼進一步加強各領域的交流與合作，深化雙方堅實穩固的夥伴關係。

