韓國瑜訪日盼深化國會交流 麻生太郎關心花蓮災情及台海穩定

立法院長韓國瑜今天率朝野立委出訪日本，抵達後並先前往日本自民黨總部，會晤前首相、自民黨最高顧問麻生太郎及自民黨青年局長中曾根康隆。麻生太郎對於花蓮堰塞湖溢流災情表達最真誠的慰問與關懷，並重申台海和平穩定重要性；韓國瑜則感謝日方接待，也盼台日未來持續深化國會交流。

該會晤出席人員包括「台日交流聯誼會」副會長洪孟楷與黃珊珊，以及國民黨立委許宇甄、王鴻薇、翁曉玲、林倩綺；民進黨立委何欣純、王美惠及郭昱晴，自民黨青年局長代理眾議員平沼正二郎、自民黨青年局國際副部長福田薰眾議員等人也陪同接見。

麻生太郎誠摯歡迎我國會代表團訪日並表示，獲悉花蓮光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流災情，造成嚴重死傷，特別向台灣人民表達最真誠的慰問與關懷。他回憶，過去曾多次造訪台灣，對台灣始終懷有深厚情感，而立法院長肩負重責大任，對於韓國瑜深感敬佩。

麻生太郎回憶，韓國瑜無論過去擔任地方首長，或現任立法院長，多次訪日並積極推動雙邊交流，在台日友好關係中扮演舉足輕重的角色。麻生強調，台灣與日本共享普世價值，是日本最堅定的盟友與珍貴的夥伴。

有關國際局勢，麻生太郎重申，台海和平穩定對日本乃至整個東亞地區至關重要，日本將盡全力維護台海穩定，並堅決反對任何片面改變現狀的行為。他並提及，得知韓國瑜所率訪團將赴大阪參觀世界博覽會，特別肯定台灣館展示最先進設備與科技，備受好評，深受遊客喜愛。

韓國瑜接續致詞表示，感謝麻生太郎及三位眾議員撥冗熱情接待，立院三黨團這次遴派優秀立委國會外交，而立院113席也已有84位立委加入「台日交流聯誼會」，成為立法院規模最大的跨黨派國會聯誼平台。韓國瑜並介紹運動部將於9月成立，盼台日擴大體育交流。

韓國瑜並回應麻生太郎所提的職務艱鉅之處，表示立法院作為國家最高民意殿堂，必須兼顧行政監督與立法推動、平衡三大黨團意見，並肩負推動國會外交的重要使命，未來將持續深化台日各層面的交流，推動民主、經濟及文化合作，並共同攜手維護區域和平穩定。

另外，眾多立委也致詞感謝，台日雙方就體育合作、少子化與高齡化、區域安全、國會交流及台日政黨政治等議題，展開廣泛交換意見。會晤歷約一小時，氣氛友好熱絡，在互贈紀念品與合影後圓滿結束。

立法院長韓國瑜（左二）今天率朝野立委出訪日本，抵達後並先前往日本自民黨總部，會晤前首相、自民黨最高顧問麻生太郎（右二）等人。圖／立法院提供

