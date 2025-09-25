前諮議吳尚雨涉共諜案遭判刑4年 總統府：尊重司法判決
總統府前諮議吳尚雨涉共諜案，北院今天宣判，遭判刑4年。總統府發言人郭雅慧晚間表示，台灣是民主法治的國家，任何罔顧國家安全利益的洩密行為，經由司法偵審程序，必將受到法律制裁，總統府尊重司法判決。
前民進黨黨工涉共諜案，北檢依國家機密保護法等罪起訴黃取榮等4人。北院今天宣判，黃取榮遭判刑10年、何仁傑8年2月、邱世元6年2月、吳尚雨4年。對此，台北地檢署表示，收到台北地方法院判決書後，研議是否提起上訴。
郭雅慧表示，中國透過各種手段對台灣政府進行統戰滲透，期盼朝野一致全力支持強化國安法制，共同維護台灣的民主自由體制。
