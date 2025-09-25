詐團虎視眈眈！普發現金1萬元防詐 內政部：單周抓37件詐騙廣告

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部於今部務會報安排警政署報告「淨話專案執行成果及普發現金1萬元防詐作為」。圖／聯合報系資料照

內政部於今部務會報安排警政署報告「淨話專案執行成果及普發現金1萬元防詐作為」。內政部長劉世芳表示，針對與普發現金有關涉詐廣告、帳號及網站快速攔阻，以9月12日至22日單周成效為例，成功通報下架37件詐騙廣告、7個社群帳號，並要求3組涉詐網站停止解析。

內政部表示，今年7月執行「淨話專案」，主要透過鎖定與追緝詐騙話務轉接機房、全面掃除機房、阻斷設備與源頭查緝等手段，降低民眾接觸詐騙來電機率；另普發現金政策主要在照顧全民，對於藉此進行詐騙的不法行為絕不寬貸，並責成警政署持續強化跨部會協合作，以「識詐、防堵、溯源」三管齊下，全面維護政策美意及守護民眾財產安全。

內政部指出，近期已發現有詐欺集團假冒財政部網站、寄送釣魚簡訊，甚至透過社群平台刊登廣告，以謊稱「領取補助」等手法誘騙民眾點擊不明連結。警政署刑事警察局於165打詐儀表板設有「關鍵字查詢」功能，讓民眾能輸入網站或帳號判斷是否涉詐，即時降低風險，並透過165打詐儀表板、165社群及官網即時公布新型態詐騙樣態，達到全民識詐效果。

內政部指出，刑事局加強與電信業者、社群平台協作，針對與普發現金有關涉詐廣告、帳號及網站快速攔阻；以9月12日至22日單周成效為例，成功通報下架37件詐騙廣告、7個社群帳號，並要求3組涉詐網站停止解析，顯著減少詐騙訊息的流通；同時刑事局指定專責隊強化「溯源」偵查，針對假冒公務機關網站、偽基站傳輸及金流來源深入追查，並報請檢方指揮偵辦。

內政部呼籲，普發現金官方訊息均由政府網站與正式新聞管道發布，請民眾切勿輕信陌生簡訊、電子郵件或社群訊息，更不要隨意點擊不明連結。若遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案，共同守護全民權益。

