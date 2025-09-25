快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

石破茂慰問台灣風災 外交部表達感謝

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
台灣因樺加沙颱風致災，日本首相石破茂24日晚間在社群平台X發文慰問。取自日台交流協會臉書。
台灣因樺加沙颱風致災，日本首相石破茂24日晚間在社群平台X發文慰問。取自日台交流協會臉書。

台灣因樺加沙颱風致災，日本首相石破茂24日晚間在社群平台X發文慰問，我外交部透過新聞稿表達誠摯感謝，外交部長林佳龍表示，期盼台日兩國未來在防減災等相關領域深化合作交流，共促台日關係全面發展與深化。

石破茂發文指，「致台灣朋友們，聽聞本次因颱風樺加沙對台灣東部造成重大災害，令我深感悲痛。謹此向罹難者表達最深切的哀悼，並向其遺屬致以誠摯的慰問，亦對於所有受災者，致上由衷的關懷與慰問。對於多次遭遇致災性颱風及豪雨，我深感痛心。由衷祈願台灣的民眾能夠早日恢復正常的生活。」

稍早前，日本台灣交流協會代表片山和之及「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員等日本朝野友我國會議員，也已表達慰問。

我外交部表示，外交部及我國駐日本代表處已分別向日方表達誠摯感謝；石破茂曾於今年7月12日及8月5日在同一平台發文慰問台灣丹娜絲颱風及中南部豪雨災情，充分展現台日間深厚情誼。

外交部指出，台日兩國每當發生重大災害時都能相互關懷協助共度難關，雙方友好合作關係已成為國際社會典範，我國政府與社會各界刻正全力投入救災及重建復原工作，未來將與日方保持聯繫。

林佳龍再次對日本各界溫暖關懷表達由衷感謝，也期盼台日兩國未來在防減災等相關領域深化合作交流，共促台日關係全面發展與深化。

台日關係 外交部 樺加沙颱風

延伸閱讀

歐美折返跑 林佳龍將再赴波蘭參與華沙安全論壇

中稱林佳龍竄訪不改變一中 外交部：荒唐、扭曲歷史

林佳龍訪問歐中共嗆竄訪 外交部：無權評論我與他國互動

「承認巴勒斯坦是時間問題」日相石破茂聯大演說 譴責以色列進攻加薩

相關新聞

花蓮洪災重建 蘇俊賓：建議補助都會區族人返鄉參與

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成慘重災情，行政院會今討論因應措施。與會的桃園市副市長蘇俊賓表示，許多在都會區工作的族人...

石破茂慰問台灣風災 外交部表達感謝

台灣因樺加沙颱風致災，日本首相石破茂24日晚間在社群平台X發文慰問，我外交部透過新聞稿表達誠摯感謝，外交部長林佳龍表示，...

闢謠9次示警花蓮縣府撤離 國民黨：中央只有一次強制撤離通報

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成災情，出現林保署9次示警馬太鞍溪堰塞湖、花蓮縣政府延誤撤離的說法，國民黨今日表示，拒絕謠言，撤...

接見美智庫訪團 江啟臣提台美關稅談判：盼最後能雙贏

美國智庫印太安全研究所訪團今天拜會立法院，由立院副院長江啟臣接見。江啟臣表示，台美關係另一個很重要的是經濟，如何平衡彼此...

提樺加沙颱風重建特別條例 許智傑：率先爭取100億重建經費

樺加沙颱風重創花東屏及高雄部分地區，造成民眾家園與生活嚴重受損。民進黨立法委員許智傑今天表示，在颱風過後第一時間提出「災...

影／感謝各界幫助花蓮 蕭美琴：這是為什麼我們深愛這塊土地

副總統蕭美琴今天出席2025國家海洋政策白皮書發布會，她在致詞時首先感謝各界對於花蓮光復鄉居民的關懷與付出，甚至到今天也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。