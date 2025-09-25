石破茂慰問台灣風災 外交部表達感謝

台灣因樺加沙颱風致災，日本首相石破茂24日晚間在社群平台X發文慰問，我外交部透過新聞稿表達誠摯感謝，外交部長林佳龍表示，期盼台日兩國未來在防減災等相關領域深化合作交流，共促台日關係全面發展與深化。

石破茂發文指，「致台灣朋友們，聽聞本次因颱風樺加沙對台灣東部造成重大災害，令我深感悲痛。謹此向罹難者表達最深切的哀悼，並向其遺屬致以誠摯的慰問，亦對於所有受災者，致上由衷的關懷與慰問。對於多次遭遇致災性颱風及豪雨，我深感痛心。由衷祈願台灣的民眾能夠早日恢復正常的生活。」

稍早前，日本台灣交流協會代表片山和之及「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員等日本朝野友我國會議員，也已表達慰問。

我外交部表示，外交部及我國駐日本代表處已分別向日方表達誠摯感謝；石破茂曾於今年7月12日及8月5日在同一平台發文慰問台灣丹娜絲颱風及中南部豪雨災情，充分展現台日間深厚情誼。

外交部指出，台日兩國每當發生重大災害時都能相互關懷協助共度難關，雙方友好合作關係已成為國際社會典範，我國政府與社會各界刻正全力投入救災及重建復原工作，未來將與日方保持聯繫。

林佳龍再次對日本各界溫暖關懷表達由衷感謝，也期盼台日兩國未來在防減災等相關領域深化合作交流，共促台日關係全面發展與深化。

