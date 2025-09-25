快訊

花蓮堰塞湖溢流前「通報時間線」曝光 消防署：民眾1樓罹難檢介入了解

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

花蓮洪災重建 蘇俊賓：建議補助都會區族人返鄉參與

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成慘重災情。桃園市副市長蘇俊賓建議，復原計畫應鼓勵、補助在都會區工作的災民家屬返鄉參與，提升效率。圖／行政院提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成慘重災情。桃園市副市長蘇俊賓建議，復原計畫應鼓勵、補助在都會區工作的災民家屬返鄉參與，提升效率。圖／行政院提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成慘重災情，行政院會今討論因應措施。與會的桃園市副市長蘇俊賓表示，許多在都會區工作的族人礙於現有工作與收入，無法返鄉參與復原工作，建議復原計畫應鼓勵、補助在都會區工作的災民家屬返鄉，發揮在地情感與熟悉度的優勢，與專業團隊合作，提升效率。

樺加沙颱風雨勢驚人，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥流衝進下游的光復鄉。蘇俊賓今表示，災區的復原有必要由最了解在地需求的族人參與，然而許多在都會區工作的族人雖有意願急著返鄉參與復原工作，卻礙於現有工作與收入無法如願。

他呼籲災後復原計畫應該納入鼓勵並補助在都會區工作的災民家屬返鄉投入復原工作，發揮在地情感與熟悉度的優勢，並與專業團隊併行，提升效率。

蘇俊賓表示，目前桃市府已規畫針對此次災害提供急難救助，凡設籍桃園的原住民族人，若本人或三等親屬的家戶為受災戶，因災害衝擊導致工作、生活受影響，將先提供每戶生活扶助金1萬元，協助族人度過難關，他呼籲中央也可以制定統一的急難救助計畫，給予有意想返鄉協助救災或家園復原的族人經濟上的支持。

蘇俊賓強調，原鄉長者對土地依賴性高，集中安置常因生活習慣不合或環境疏離而產生排斥，若在地安置不適合，在都會區又有親友願意分擔照護責任，目前桃園已規畫提供原住民族人親屬依親照護的方案，媒合適當的旅館提供住宿，確保醫療與照護需求獲得即時協助，希望中央也有一致性的計畫來照顧有需求的災民。

他也提到，特殊的地質條件在地震、豪雨後容易崩塌形成堰塞湖，此次災區是高風險好發區域，根據農業部的報告，目前的監測僅止於監測堰塞湖水位、壩體本身，欠缺針對周邊地區地質的監測，建議未來周邊地質也應納入監測，包含再次崩塌潛勢推估，這對於救災與災後復原都很有幫助。

族人 馬太鞍溪

延伸閱讀

桃園平鎮農畜產好食節 蘇俊賓力推黑毛豬、神農水餃

住桃園很可以！ 蘇俊賓行銷桃園觀光：主打就是真實生活

法規不足？災後7成廢棄光電板仍未處理 蘇俊賓喊話中央檢討

桃園復刻童玩慶祝印尼國慶 蘇俊賓下場PK笑翻全場

相關新聞

花蓮洪災重建 蘇俊賓：建議補助都會區族人返鄉參與

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成慘重災情，行政院會今討論因應措施。與會的桃園市副市長蘇俊賓表示，許多在都會區工作的族人...

石破茂慰問台灣風災 外交部表達感謝

台灣因樺加沙颱風致災，日本首相石破茂24日晚間在社群平台X發文慰問，我外交部透過新聞稿表達誠摯感謝，外交部長林佳龍表示，...

闢謠9次示警花蓮縣府撤離 國民黨：中央只有一次強制撤離通報

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成災情，出現林保署9次示警馬太鞍溪堰塞湖、花蓮縣政府延誤撤離的說法，國民黨今日表示，拒絕謠言，撤...

接見美智庫訪團 江啟臣提台美關稅談判：盼最後能雙贏

美國智庫印太安全研究所訪團今天拜會立法院，由立院副院長江啟臣接見。江啟臣表示，台美關係另一個很重要的是經濟，如何平衡彼此...

提樺加沙颱風重建特別條例 許智傑：率先爭取100億重建經費

樺加沙颱風重創花東屏及高雄部分地區，造成民眾家園與生活嚴重受損。民進黨立法委員許智傑今天表示，在颱風過後第一時間提出「災...

影／感謝各界幫助花蓮 蕭美琴：這是為什麼我們深愛這塊土地

副總統蕭美琴今天出席2025國家海洋政策白皮書發布會，她在致詞時首先感謝各界對於花蓮光復鄉居民的關懷與付出，甚至到今天也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。