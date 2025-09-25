接見美智庫訪團 江啟臣提台美關稅談判：盼最後能雙贏

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
印太安全研究所主席薛瑞福Randall Schriver（左）與立院副院長江啟臣對談。記者劉懿萱／攝影
印太安全研究所主席薛瑞福Randall Schriver（左）與立院副院長江啟臣對談。記者劉懿萱／攝影

美國智庫印太安全研究所訪團今天拜會立法院，由立院副院長江啟臣接見。江啟臣表示，台美關係另一個很重要的是經濟，如何平衡彼此的貿易逆差，他認為台灣政府會來努力，但目前最關鍵的是關稅談判，希望關稅談判最後能達雙贏。

江啟臣今在國民黨立委陳永康、民進黨立委陳冠廷委員及民眾黨立委陳昭姿陪同下，一同接見美國智庫印太安全研究所訪問團。江感謝印太安全研究所主席薛瑞福（Randall Schriver），長期支持台灣及印太區域安全，曾於去年4月率團訪台，且當時薛瑞福曾說，美國共和及民主兩黨最大共識，即為守護台灣自由民主，也鞏固美國人民利益。

江啟臣指出，2049計畫研究所自5月1日起更名為「印太安全研究所」，此舉彰顯印太區域日益複雜的戰略情勢，也反映該所對區域和平穩定高度重視，並感謝美國政府及國會長期履行台灣關係法及「六項保證」，對台灣安全承諾、延續對台軍售常態化政策、推動國防授權法案（NDAA）、提供外國軍事融資（FMF）及運用總統提用權（PDA）等資源協助台灣，展現對台國防安全能力建構重視。

江啟臣強調，我國位處西太平洋第一島鏈關鍵戰略地位，為全球半導體及供應鏈等經濟戰略要角，因此台灣為美國不可或缺的關鍵戰略夥伴，且政府已宣布明年國防預算將超過GDP的3%，立法院會持續監督政府，不分黨派進行溝通與討論，共同支持國防預算。

江也提及美國對等關稅，他說台美關係另一個很重要的是經濟，如何平衡彼此的貿易逆差，目前正在進行的關稅談判，希望關稅談判最後能達雙贏，建立自由、公平，跟互惠的貿易關係，也期待雙邊國會持續交流，提升我國能見度，以強化我國嚇阻及防衛能力。

薛瑞福則說，很多美國人都說台灣國防預算要快點審，但立法院作為代表人民、監督政府機關，即便增加國防預算，也需要確保預算是有智慧運用，而且運用在適當項目。而印太安全研究所及美國人民都願意提供資源給立法院及台灣，期盼日後可以持續交流。

美國智庫印太安全研究所訪團今天拜會立法院，由立院副院長江啟臣接見。記者劉懿萱／攝影
美國智庫印太安全研究所訪團今天拜會立法院，由立院副院長江啟臣接見。記者劉懿萱／攝影

美國 台美關係 江啟臣 薛瑞福 關稅

