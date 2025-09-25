提樺加沙颱風重建特別條例 許智傑：率先爭取100億重建經費
樺加沙颱風重創花東屏及高雄部分地區，造成民眾家園與生活嚴重受損。民進黨立法委員許智傑今天表示，在颱風過後第一時間提出「災後復原重建特別條例」，目的就是要保障所有受災鄉親能獲得及時協助與妥善照顧。
許智傑指出，回顧過去丹娜絲風災後，他在立法院審查現場，為高雄在電力、通訊、道路系統及農業損害方面，爭取更多資源，展現對地方的責任與承諾。此次面對樺加沙颱風帶來的重大災損，他更直接提出修法提案，照顧我國東南部受災區域，盼能爭取100億元重建資源，協助災民盡快恢復生活秩序。
許智傑說，守護家園是他最重要的責任，無論是在立法院的政策推動，或是地方基層的需求協調，他都會持續全力以赴，少一點政治口水，多出一點力，不分黨派與鄉親一起度過難關。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
