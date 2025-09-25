影／感謝各界幫助花蓮 蕭美琴：這是為什麼我們深愛這塊土地

快訊

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
副總統蕭美琴今天出席2025國家海洋政策白皮書發布會，她在致詞時首先感謝各界對於花蓮光復鄉居民的關懷，他表示這種人與人之間的關愛和互助的精神，「就是為什麼我們這麼深愛這塊土地」。記者余承翰／攝影
副總統蕭美琴今天出席2025國家海洋政策白皮書發布會，她在致詞時首先感謝各界對於花蓮光復鄉居民的關懷，他表示這種人與人之間的關愛和互助的精神，「就是為什麼我們這麼深愛這塊土地」。記者余承翰／攝影

副總統蕭美琴今天出席2025國家海洋政策白皮書發布會，她在致詞時首先感謝各界對於花蓮光復鄉居民的關懷與付出，甚至到今天也可以看到火車上有很多人就帶著一把鏟子和一些工具，搭著火車要到現場幫忙，她相信這種人與人之間的關愛和互助的精神，「就是為什麼我們這麼深愛這塊土地」。

蕭美琴表示，她昨天到花蓮現場，對於光復鄉居民承受的恐慌與痛苦能夠感同身受，也特別謝謝來自台灣四面八方的力量，除了政府各單位在承擔的責任之外，還有許多的民力、宗教團體，在第一時間還有來自各縣市的專業救難人員在第一線來馳援，特別謝謝各界的付出。

副總統蕭美琴（中）今天出席2025國家海洋政策白皮書發布會，與海洋委員會主委管碧玲（右五）、運動部長李洋（左四）等人一同進行啟動儀式。記者余承翰／攝影
副總統蕭美琴（中）今天出席2025國家海洋政策白皮書發布會，與海洋委員會主委管碧玲（右五）、運動部長李洋（左四）等人一同進行啟動儀式。記者余承翰／攝影
2025國家海洋政策白皮書。記者余承翰／攝影
2025國家海洋政策白皮書。記者余承翰／攝影

花蓮 蕭美琴

