影／感謝各界幫助花蓮 蕭美琴：這是為什麼我們深愛這塊土地
副總統蕭美琴今天出席2025國家海洋政策白皮書發布會，她在致詞時首先感謝各界對於花蓮光復鄉居民的關懷與付出，甚至到今天也可以看到火車上有很多人就帶著一把鏟子和一些工具，搭著火車要到現場幫忙，她相信這種人與人之間的關愛和互助的精神，「就是為什麼我們這麼深愛這塊土地」。
蕭美琴表示，她昨天到花蓮現場，對於光復鄉居民承受的恐慌與痛苦能夠感同身受，也特別謝謝來自台灣四面八方的力量，除了政府各單位在承擔的責任之外，還有許多的民力、宗教團體，在第一時間還有來自各縣市的專業救難人員在第一線來馳援，特別謝謝各界的付出。
花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
