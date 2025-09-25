石破茂關切台灣颱風災情 林佳龍致謝盼深化防災合作

日相石破茂、日本駐台代表片山和之及多位日本議員發文關切台灣的颱風樺加沙災情。外交部部長林佳龍致謝，並期盼台日在防減災深化合作交流。

日本首相石破茂24日晚間在社群平台X發文表示，向颱風樺加沙罹難者致哀，並慰問其遺屬，也對所有受災者致上由衷關懷。此外，日本台灣交流協會代表片山和之及日華懇會長、眾議員古屋圭司等日本朝野議員也表達慰問之意。

外交部今天透過新聞稿表示，外交部及駐日本代表處已分別向日方表達誠摯感謝。部長林佳龍再次對日本各界溫暖關懷表達由衷感謝，也期盼台日兩國未來在防減災等相關領域深化合作交流，共促台日關係全面發展與深化。

外交部指出，石破茂曾於今年7月12日及8月5日在同一平台發文慰問台灣颱風丹娜絲及中南部豪雨災情，充分展現台日間深厚情誼。台日兩國每當發生重大災害時都能相互關懷協助共度難關，雙方友好合作關係已成為國際社會典範。

外交部強調，台灣政府與社會各界刻正全力投入救災及重建復原工作，未來將與日方保持聯繫。

