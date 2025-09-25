快訊

長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

石破茂關切台灣颱風災情 林佳龍致謝盼深化防災合作

中央社／ 台北25日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
外交部長林佳龍。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

日相石破茂日本駐台代表片山和之及多位日本議員發文關切台灣的颱風樺加沙災情。外交部部長林佳龍致謝，並期盼台日在防減災深化合作交流。

日本首相石破茂24日晚間在社群平台X發文表示，向颱風樺加沙罹難者致哀，並慰問其遺屬，也對所有受災者致上由衷關懷。此外，日本台灣交流協會代表片山和之及日華懇會長、眾議員古屋圭司等日本朝野議員也表達慰問之意。

外交部今天透過新聞稿表示，外交部及駐日本代表處已分別向日方表達誠摯感謝。部長林佳龍再次對日本各界溫暖關懷表達由衷感謝，也期盼台日兩國未來在防減災等相關領域深化合作交流，共促台日關係全面發展與深化。

外交部指出，石破茂曾於今年7月12日及8月5日在同一平台發文慰問台灣颱風丹娜絲及中南部豪雨災情，充分展現台日間深厚情誼。台日兩國每當發生重大災害時都能相互關懷協助共度難關，雙方友好合作關係已成為國際社會典範。

外交部強調，台灣政府與社會各界刻正全力投入救災及重建復原工作，未來將與日方保持聯繫。

外交部 林佳龍 石破茂 日本 颱風

延伸閱讀

歐美折返跑 林佳龍將再赴波蘭參與華沙安全論壇

中稱林佳龍竄訪不改變一中 外交部：荒唐、扭曲歷史

林佳龍訪問歐中共嗆竄訪 外交部：無權評論我與他國互動

「承認巴勒斯坦是時間問題」日相石破茂聯大演說 譴責以色列進攻加薩

相關新聞

柯文哲換第3顆電子腳鐶直呼裝到「瑕疵品」 應曉薇怪電波強心臟不適

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今傳喚威京集團主席沈慶京作證。中午休庭之前，審判長表示若電子腳鐶訊號再...

影／感謝各界幫助花蓮 蕭美琴：這是為什麼我們深愛這塊土地

副總統蕭美琴今天出席2025國家海洋政策白皮書發布會，她在致詞時首先感謝各界對於花蓮光復鄉居民的關懷與付出，甚至到今天也...

性侵受害者遭指責、專家被說教 社會瀰漫公審暴戾之氣

藝人江祖平指控前男友龔益霆涉嫌下藥性侵、偷拍，近期終於進入司法調查程序，但在江祖平坦言自己就是受害者後，遭到不少網友逐一檢視其行徑，不只律師李怡貞質疑「為什麼一開始不直接提告？」另外則有網友說「男女朋友怎麼會算性侵？既然是男女朋友就是你情我願啊」。檢討被害人的社會氛圍，不只存在於台灣，全球皆在發生中，而導致檢討被害人的背後因素，多源自於對公平世界的投射，以及缺乏同理心、把人工具化等。

立院新會期召委可能名單曝光 傳教文藍將禮讓劉書彬

新會期開始，各委員會召委也將於下周三出爐，不過各委員會已經在協調，8委員會、16席召委人選也大勢底定，已有相關名單。其中...

接見美智庫訪團 賴總統：持續提升台美國防合作關係

賴清德總統今接見美國智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security, I...

歐美折返跑 林佳龍將再赴波蘭參與華沙安全論壇

外交部長林佳龍下周將再赴歐洲訪問，在波蘭參加華沙安全論壇，並以「重塑全球民主供應鏈」發表專題演說。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。