石破茂關切台灣颱風災情 林佳龍致謝盼深化防災合作
日相石破茂、日本駐台代表片山和之及多位日本議員發文關切台灣的颱風樺加沙災情。外交部部長林佳龍致謝，並期盼台日在防減災深化合作交流。
日本首相石破茂24日晚間在社群平台X發文表示，向颱風樺加沙罹難者致哀，並慰問其遺屬，也對所有受災者致上由衷關懷。此外，日本台灣交流協會代表片山和之及日華懇會長、眾議員古屋圭司等日本朝野議員也表達慰問之意。
外交部今天透過新聞稿表示，外交部及駐日本代表處已分別向日方表達誠摯感謝。部長林佳龍再次對日本各界溫暖關懷表達由衷感謝，也期盼台日兩國未來在防減災等相關領域深化合作交流，共促台日關係全面發展與深化。
外交部指出，石破茂曾於今年7月12日及8月5日在同一平台發文慰問台灣颱風丹娜絲及中南部豪雨災情，充分展現台日間深厚情誼。台日兩國每當發生重大災害時都能相互關懷協助共度難關，雙方友好合作關係已成為國際社會典範。
外交部強調，台灣政府與社會各界刻正全力投入救災及重建復原工作，未來將與日方保持聯繫。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言