韓國瑜率朝野立委抵東京 感謝日本慰問花蓮風災

花蓮風災重創地方，日本各界紛紛表達慰問與援助。立法院長韓國瑜今天率跨黨派立委訪問東京，特別感謝日本朋友的關懷與實質幫助，並祈願花蓮鄉親早日走出災難。他強調，即使身在國會外交行程中，心中仍惦念台灣家園的安危。

韓國瑜在羽田機場受訪表示，謝謝日本各界朋友對於花蓮風災以及受難民眾表達的關切。立法院的每位委員、3個政黨在這裡都對日本朋友熱情的關心，以及物資上的幫助心懷感激，也希望花蓮的鄉親們能夠早日度過這場噩夢，失聯的人都能一一平安找到。

他表示，即使立法委員此刻在日本展開國會外交，心裡依然惦念著花蓮鄉親的平安，誠心祈禱天佑台灣、天佑花蓮，也再次感謝日本朋友的關懷。接下來的訪問有3大目的，希望這些行程都能順利完成。

他表示，這次來到東京，看到僑胞熱情接機，讓人倍感溫暖。僑胞DNA裡就有這樣的特性，人在異國他鄉，心中仍然深深懷念台灣的家鄉。在東京看到這麼多可愛的僑胞，每位委員都很開心，也衷心希望所有海內外僑胞都能平平安安，中秋佳節快樂。

駐日代表李逸洋表示，非常歡迎韓國瑜院長與跨黨派3個政黨的立法委員一起參與日本的國會外交。不分朝野、不分黨派，大家團結在一起，為了增進台日友誼、深化台日關係而共同努力，特別是在中國的軍事威脅以及國際環境嚴峻的情況下，更需要努力打開台灣的國際生存空間，讓世界能夠擁抱台灣。

他表示，這次風災，日本各界展現了深切的關懷。「在日本政要的推文底下，我個人都一一回覆，感謝他們在台灣花蓮風災之後，給予我們如此溫暖的支持。台日之間的友誼深厚，每當有災難發生，日本總是在第一時間表達慰問，甚至伸出援手。這樣的情誼必將持續下去，也希望台灣的復原與救災工作能快速進行，把損害降到最低。」

此次立法院跨黨派立委代表團成員共計12人，包括韓國瑜、「台日交流聯誼會」副會長洪孟楷、黃珊珊，以及國民黨立委許宇甄、王鴻薇、翁曉玲、林倩綺；民進黨立委何欣純、王美惠、郭昱晴、莊瑞雄、陳瑩。

