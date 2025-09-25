立院新會期召委可能名單曝光 傳教文藍將禮讓劉書彬

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民眾黨立委劉書彬（圖）。圖／聯合報系資料照片

新會期開始，各委員會召委也將於下周三出爐，不過各委員會已經在協調，8委員會、16席召委人選也大勢底定，已有相關名單。其中值得關注的是新會期藍白合國民黨可望再次禮讓一席召委給民眾黨，預計將由民眾黨立委劉書彬出任教育文化委員會召委。

據了解，經濟委員會召委為楊瓊瓔（藍）、陳亭妃（綠），財政委員會召委為林思銘（藍）、李坤城（綠）。交通委員會召委為洪孟楷（藍）、何欣純（綠）。教文委員會召委為劉書彬（白）、陳秀寳（綠）。內政委員會召委為黃建賓（藍）、張宏陸（綠）。衛環委員會召委為蘇清泉（藍）、劉建國（綠）。外交國防委員會召委為馬文君（藍）、王定宇（綠）。司法法制委員會召委為吳宗憲（藍）、莊瑞雄（綠）。程序委員會召委為翁曉玲（藍）、沈發惠（綠）。

立院人士表示，雖然各委員會要下周才選出召委，不過私底下早就已經在協調，原則上讓還沒當過的立委都能有機會當到，比較不確定性因素就是國民黨是否禮讓給民眾黨一席召委。一名不具名國民黨立委指出，目前還沒到最後關頭，且還要看黨主席變化情況，變得很多事情決定或公布會比較慢一些。

國民黨黨務人士表示，藍白合是大趨勢，一定會禮讓一席，目前看來教文委員會最有可能，因為最重要的「人工智慧基本法」草案也已送出委員會，因此應該會讓支持劉書彬出任召委。

國民黨 藍白合 民眾黨

