立院新會期召委可能名單曝光 傳教文藍將禮讓劉書彬

新會期開始，各委員會召委也將於下周三出爐，不過各委員會已經在協調，8委員會、16席召委人選也大勢底定，已有相關名單。其中值得關注的是新會期藍白合，國民黨可望再次禮讓一席召委給民眾黨，預計將由民眾黨立委劉書彬出任教育文化委員會召委。

據了解，經濟委員會召委為楊瓊瓔（藍）、陳亭妃（綠），財政委員會召委為林思銘（藍）、李坤城（綠）。交通委員會召委為洪孟楷（藍）、何欣純（綠）。教文委員會召委為劉書彬（白）、陳秀寳（綠）。內政委員會召委為黃建賓（藍）、張宏陸（綠）。衛環委員會召委為蘇清泉（藍）、劉建國（綠）。外交國防委員會召委為馬文君（藍）、王定宇（綠）。司法法制委員會召委為吳宗憲（藍）、莊瑞雄（綠）。程序委員會召委為翁曉玲（藍）、沈發惠（綠）。

立院人士表示，雖然各委員會要下周才選出召委，不過私底下早就已經在協調，原則上讓還沒當過的立委都能有機會當到，比較不確定性因素就是國民黨是否禮讓給民眾黨一席召委。一名不具名國民黨立委指出，目前還沒到最後關頭，且還要看黨主席變化情況，變得很多事情決定或公布會比較慢一些。

國民黨黨務人士表示，藍白合是大趨勢，一定會禮讓一席，目前看來教文委員會最有可能，因為最重要的「人工智慧基本法」草案也已送出委員會，因此應該會讓支持劉書彬出任召委。

