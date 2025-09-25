故宮捷克展遭恐嚇 捷外長強烈譴責、警方展開調查

故宮文物正在捷克展出，陸委會等台灣政府部門卻收到電子恐嚇信威脅停辦；捷克外交部長利帕夫斯基對此表達強烈譴責，捷克警方表示，目前展區未發現任何爆裂物或人身威脅，已就此事展開刑事調查。

故宮博物院文物正在捷克國家博物館展出，陸委會22日接獲電子恐嚇信指稱，倘若展覽不喊停，恐將有縱火、失竊、開槍等事件發生。據了解，台灣外交部、文化部也收到由相同電子信箱寄出的恐嚇信。目前無法確認寄件者身份，台灣警方也已著手展開調查。

捷克廣播電台（iROZHLAS.cz）報導，針對此次事件，台灣已正式通知捷克外交部。捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsk）告訴捷克廣播電台：「我對這些針對台灣展覽的威脅表示強烈譴責。文化應該是促進人類連結的橋梁，而不是恐嚇的手段。我相信我們的安全機構能確保展覽順利、安全地進行。」

捷克警方新聞發言人丹內克（Jan Daněk）表示，「我們沒有在博物館內發現任何爆裂物，也沒有查明有任何人身威脅。我們正與國立博物館密切合作處理此案。」警方也已就此事展開刑事調查，依涉嫌「散布虛假恐嚇訊息罪」追查嫌犯。

捷克國家博物館對外事務部門負責人克瓦皮洛娃（Kristina Kvapilová）則表示，所有與展覽及博物館安全有關的資訊，都已提供並正與捷克警方緊密合作處理。

台灣外交部向捷克廣播電台表示：「我們已要求駐捷克代表處立刻申請警方監控。」外交部將此威脅定調為「恐怖主義威脅」，強調已通知駐捷克代表與捷克相關單位提高警戒，確保展品的安全。

台灣國立故宮博物院也向捷克國家博物館提出請求，希望加強警戒、防範可疑人物，並保持雙方即時溝通。故宮表示，「所有展品都陳列在玻璃展示櫃中，並由24小時保全系統監控，確保其安全。」

故宮表示，過去偶爾也曾遇到抗議或威脅事件，但均為零星個案，未造成實質損害。由於採取嚴格的安全措施，過往從未因安全顧慮而取消展覽。目前資訊未顯示有「立即性危險」，但雙方仍保持警戒，持續透過情報監測事態發展。

捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）研究員范曦夢（Simona Fantová）指出，台灣官方收到直接針對捷克的威脅事件並不常見，但今年已是第2次。她回顧，今年6月陸委會也接獲匿名人士的恐嚇電子郵件，信中稱若不撤下有關台灣副總統蕭美琴訪捷時中方企圖襲擊的新聞，就要在陸委會引爆炸彈。

商品推薦