柯文哲換第3顆電子腳鐶直呼裝到「瑕疵品」 應曉薇怪電波強心臟不適

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導
台北地院上午審理京華城案，傳台北市前市長柯文哲（右）應訊，柯在地院門口與支持者互動。記者曾吉松／攝影
台北地院上午審理京華城案，傳台北市前市長柯文哲（右）應訊，柯在地院門口與支持者互動。記者曾吉松／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今傳喚威京集團主席沈慶京作證。中午休庭之前，審判長表示若電子腳鐶訊號再有問題，詢問是否加裝「居家讀取器」，柯文哲表示他已經裝了第三顆腳鐶，直呼第二顆是瑕疵品，耗電很快，一直閃光。

審判長江俊彥指出，9月23日已請科控中心人員更換電子腳鐶，隔日經詢問後，確認目前訊號OK，但更換當天，科控人員有告知法官助理，電子腳鐶感應會與濕度、氣候有關，雖然現在正常，不確定之後會不會再有狀況。

他說，現今柯文哲住處已有裝設強波器等，但若未來再出現訊號問題，科控人員表示可以安裝「居家讀取器」，會不斷與個案手機連線，不用再連外面的基地台，詢問柯文哲、檢察官的意見？檢察官則表示請法院依法處理。

柯文哲表示，這次裝的電子腳鐶已是交保後的第三顆，第一顆是交保當天裝就收不到訊號、訊號不良，腳鐶卡上去後還剪掉，「我還說怎麼這麼浪費」，他如今戴的第三顆是睡覺充電，之後一整天就可以不用充，但第二顆則是耗電很快，一直在閃光，「第二顆是瑕疵品」。

審判長諭知若後續柯文哲、科控中心再度反應電子腳鐶仍有訊號不良的狀況，法院會依情況以裁定補充科控命令書的內容，也會請科控人員到住家安裝居家讀取器，若不服相關裁定可以抗告；如果柯文哲、科控中心都反應已排除狀況，則就不需安裝。

此時，台北市議員應曉薇表示，她因為有先天心臟病，戴了電子腳鐶後心臟一直跳、一直跳、一直跳，且24小時耳鳴，她有去醫院檢查發現有胸部腫瘤、肺部結節，醫院表示不知道裝設電子腳鐶能否顯影檢查，她詢問科控中心也回應不清楚。

應曉薇說，她因為心臟病裝了監控之後一直發抖，能否請法院詢問科控中心調整電磁波，或以其他方式調整，並強調她還是會遵守裝電子監控。

江俊彥回應，若有醫療措施或檢查需要拆除科技監控設備，可以事先陳報法院，會請科控人員在醫療前後拆除、安裝電子腳鐶；至於電子腳鐶是否會造成心悸，法院並非專業人士無法回答，但電子腳鐶理論上就像一支手機，正常可以帶手機，就可以戴腳環，除非它的訊號強到......，話還沒說完，應曉薇馬上接話嬌喊「它真的好強喔」，讓她一直發抖、一直發抖，24小時耳鳴。

江俊彥指出，會再請科控中心了解，看看是否能減輕或排除。

柯文哲 監控 應曉薇

