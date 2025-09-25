接見美智庫訪團 賴總統：持續提升台美國防合作關係

賴清德總統今接見美國智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security, IIPS）訪問團時表示，台灣人民有堅定不移的決心保衛國家主權，正積極提升自我防衛能力、強化全社會防衛韌性。未來將持續提升台美國防合作關係，與美國及理念相近國家在國安、打擊假訊息及網路安全等領域加強交流，更要強化與美國的戰略經貿夥伴關係。

美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall G. Schriver）以「印太安全研究所」主席身分率團訪台，賴總統接見訪團時表示，歡迎台灣的好朋友薛瑞福再度來台，時隔一年多再相見，非常期待更多的溝通交流。也再次向薛瑞福的恩師及好朋友，於今年逝世的美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage），致上台灣誠摯的悼念與敬意。

賴總統指出，台灣身處「印太第一島鏈」的關鍵位置，面對中國的文攻武嚇及灰色地帶侵擾，深知國家安全與台海和平穩定的重要性。台灣人民有堅定不移的決心保衛國家主權、守護民主自由的生活方式、維護以規則為基礎的國際秩序，及確保區域的和平穩定符合全球發展利益。

賴總統強調，和平必須靠實力，實力則要靠韌性。台灣正積極提升自我防衛能力、強化全社會防衛韌性。上週六剛結束的「台北國際航太暨國防工業展」是歷屆規模最大，剛舉辦完畢的「總統府全社會防衛韌性國際論壇」也是台灣史上第一次。

賴總統提到，去年薛瑞福來訪，雙方在國防預算占GDP比率方面交換意見。未來台灣將持續投注資源在國防安全，明年度國防預算按照北約標準將達到GDP 3.32%，2030年前也可望達到GDP 5%的目標。

賴總統說，台灣將秉持國防自主與不對稱戰略，透過對美軍事採購及台美共同研發、生產、製造，持續提升台美國防合作關係。也會與美國及理念相近國家在國家安全、打擊假訊息及網路安全等領域加強交流，共同維護區域的和平穩定。

賴總統表示，台灣更要強化跟美國的戰略經貿夥伴關係，共同確保全球供應鏈安全，促進全球繁榮發展。期待「印太安全研究所」能持續協助台灣與美國對接，與友盟國家深化合作。

薛瑞福致詞時先感謝賴總統撥冗接見，同時向花蓮受風災影響的罹難者及受災戶表達誠摯哀悼與慰問，並盼搜救工作一切順利。「印太安全研究所」的團隊願支持賑災，相信許多美國人民也會加入此一行列。

薛瑞福指出，近期在紐約舉行的聯合國大會，台灣並未受邀參與，凸顯中國持續對國際施壓，試圖孤立台灣，排除台灣有意義地參與聯合國及其附屬機構與其他國際組織等。然而，台灣仍透過創新方式積極參與區域及全球事務，並展現慷慨作為，不僅協助周邊鄰國，也曾在西非伊波拉疫情爆發時伸出援手，並在近期協助波蘭境內的烏克蘭難民。儘管遭受孤立，但台灣仍展現區域與全球重要成員的角色，相信在賴總統領導下，台灣正面的影響力將持續發揮。

薛瑞福表示，訪團此行來台除希望更深入了解台灣當前局勢及優先事項，並探討做為台灣的朋友及堅定倡議者，在返回華盛頓後如何進一步提供具體協助，推動國際社會對臺灣的支持，並持續為台灣發聲。

薛瑞福指出，台美關係穩健發展，但仍有許多工作需要持續推動，期盼台美在貿易及安全等合作領域持續深化，包括美方軍備能如期交付。

