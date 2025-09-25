歐美折返跑 林佳龍將再赴波蘭參與華沙安全論壇

外交部長林佳龍下周將再赴歐洲訪問，在波蘭參加華沙安全論壇，並以「重塑全球民主供應鏈」發表專題演說。

林佳龍11日至20日訪問捷克、義大利及奧地利，接著現身紐約，在聯大開會期間會晤友邦元首。

華沙安全論壇將在29日與30日在波蘭舉行，根據網站發布的議程，林佳龍將在29日下午發表專題演說。

