快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

聽新聞
0:00 / 0:00

歐美折返跑 林佳龍將再赴波蘭參與華沙安全論壇

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍（左）。本報系資料照片
外交部長林佳龍（左）。本報系資料照片

外交部林佳龍下周將再赴歐洲訪問，在波蘭參加華沙安全論壇，並以「重塑全球民主供應鏈」發表專題演說。

林佳龍11日至20日訪問捷克、義大利及奧地利，接著現身紐約，在聯大開會期間會晤友邦元首。

華沙安全論壇將在29日與30日在波蘭舉行，根據網站發布的議程，林佳龍將在29日下午發表專題演說。

林佳龍 波蘭 外交部

延伸閱讀

林佳龍訪問歐中共嗆竄訪 外交部：無權評論我與他國互動

外交部長林佳龍投書美媒 籲「台灣應被納入聯合國」

蒙特內哥羅國會議員訪台 林佳龍：建立交流新契機

林佳龍投書羅馬尼亞媒體 籲國際攜手台灣加入聯合國

相關新聞

柯文哲換第3顆電子腳鐶直呼裝到「瑕疵品」 應曉薇怪電波強心臟不適

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地方法院今傳喚威京集團主席沈慶京作證。中午休庭之前，審判長表示若電子腳鐶訊號再...

中央、地方救災互槓不斷 賴清德：現在大家都是花蓮人 不分彼此

花蓮嚴重災情，引發中央與地方互槓，賴清德總統今天視察災區說「現在大家都是花蓮人，沒有分彼此，傾全力與花蓮鄉親站在一起」，...

「媽媽遺容還等著清洗」 花蓮人需要救災而非口水戰

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流，有如黑色海嘯般的洪水灌進光復市區，至今已有15人罹難、仍有31人失聯，數字只怕會再增加。然而，就在救援工作迫切之際，中央與地方卻因責任歸屬爆發激戰，上演災民最不想看到吵架鬧劇。

接見美智庫訪團 賴總統：持續提升台美國防合作關係

賴清德總統今接見美國智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security, I...

歐美折返跑 林佳龍將再赴波蘭參與華沙安全論壇

外交部長林佳龍下周將再赴歐洲訪問，在波蘭參加華沙安全論壇，並以「重塑全球民主供應鏈」發表專題演說。

反制南非矮化我駐處成功 外交部：暫緩晶片制裁

南非自去年10月起要求我駐處遷出其首都普勒托利亞（Pretoria），並屢屢祭出片面降級與更名的施壓手段，台灣祭出晶片管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。