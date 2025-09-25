反制南非矮化我駐處成功 外交部：暫緩晶片制裁

南非自去年10月起要求我駐處遷出其首都普勒托利亞（Pretoria），並屢屢祭出片面降級與更名的施壓手段，台灣祭出晶片管制的反制手段後，外交部接獲來自南非方面的協商請求，與經濟部協調後決定暫緩行動。

經濟部23日預告禁止47項半導體出口南非，橫跨晶圓、記憶體、光電元件等上中下游產品，預計11月底實施；經濟部25日稱與外交部協調後決定暫緩。

外交部發言人蕭光偉表示，我經濟部23日在該部公布欄發布的「二極體晶粒及晶圓，光敏二極體或發光二極體」等47項貨品輸出南非改採核准制的預告，僅是進入預告程序前的資訊揭露，尚未刊登行政院公報中心，並未進入正式預告程序。

蕭光偉指出，鑒於我國駐南非代表處頃接獲南非政府請求針對我駐斐館處地位進行協商的訊息，外交部經與經濟部協調，同意暫緩上揭預告程序。

